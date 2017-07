Starea de urgenta decretata in Franta in 2015, dupa atentatele de la Paris, va fi ridicata in toamna. Emmanuel Macron vrea sa faca din asta o traditie, dupa modelul american - VIDEO

Emmanuel MACRON, PRESEDINTELE FRANTEI: ”Le voi reda francezilor libertăţile, ridicând starea de urgenţă în toamnă. Pentru că aceste libertăţi sunt garanţia unei democraţii puternice.”

In discursul tinut in fata camerelor reunite ale Parlamentului, Emmanul Macron a vorbit despre prioritatile sale in cei cinci ani de mandat. Lupta impotriva terorismului va fi una dintre ele, in contextul in care Franta a fost in ultimii ani tinta unor atacuri teroriste.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTELE FRANTEI: ”Riscăm alienarea în legatură cu terorismul islamic, dacă nu găsim un mod de a-l distruge, fără să renunţăm la valorile şi principiile noastre. Vom lucra pentru a preveni orice atac nou.”



Descriindu-se ca un “om al schimbarii”, Macron a subliniat prioritatile politice si economice ale mandatului. Printre altele, a spus ca vrea sa reduca numarul membrilor Senatului si Adunarii Nationale.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTELE FRANTEI: ”Sunt convins că această măsura va avea efecte pozitive pentru calitatea generală a muncii parlamentare.”

Emmanuel Macron a fost investit in functia de presedinte in luna mai. In varsta de 39 de ani, este cel mai tanar sef de stat din istoria Frantei.