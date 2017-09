Starea de urgenta din Florida i-a impins pe oameni sa faca lucruri socante. Acestia fura din magazine tot ce gasesc: incaltaminte, imbracaminte, produse alimentare, dar si aur - VIDEO

A fost declarata stare de catastrofa naturala in Florida. Uraganul Irma a smuls piloni de electricitate, copaci, a distrus acoperisuri si practic a maturat tot ce a avut in cale. Imagini socante au fost surprinse si in Cuba, care ar putea face concurenta Venetiei. Cartiere intregi au fost inundate, iar barcile au devenit principalul mijloc de transport pentru localnici. 36 de milioane de oameni sunt afectati de Irma.