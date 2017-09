Starea in care se afla trupa DJ Project si cantareata Mira dupa accidentul din Valcea, Romania - FOTO

Un TIR a intrat pe contrasens şi s-a răsturnat într-o curbă, peste două autoturisme. Una dintre maşini era cea a artiştilor. La spital a ajuns şi şoferul autotrenului, un bărbat de 56 de ani.

Accidentul s-a petrecut pe Dealu Negru, Romania. Potrivit poliţiştilor, şoferul TIR-ului, care circula dinspre Piteşti spre Râmnicu Vâlcea, a pierdut controlul volanului într-o curbă şi s-a răsturnat, pe contrasens, peste două autoturisme. Într-una dintre maşini se aflau membrii DJ Project: Gino Manzotti, DJ Maxx şi Mira, noua solistă a formaţiei, care se alăturase trupei de doar două zile.

Gabriel Popescu, IPJ Vâlcea, Romania: ”În Millcoiu a avut loc în accident rutier soldat cu rănirea a cinci persoane, dintre care patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 50 de ani şi o tânără 22 ani. Cauza accidentului este neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, într-o curbă deosebit de periculoasă de către şoferul de TIR.”

Toţi membrii trupei DJ Project au ajuns la spital. Şi şoferul TIR-ului, un bărbat de 56 de ani, care a fost rănit grav, în zona capului, a avut nevoie de intervenţia medicilor. Ambulanţa l-a luat şi pe un bărbat de 29 de ani, care se afla în cea de-a doua maşină.

“Două victime de sex masculin şi o victimă de sex feminin, unul din baieţi are o coastă ruptă, celălalt băiat are o tasare de vertrebră, iar fata are o fractură de piramidă nazală şi o tasare de vertrebră. Sunt în afara oricărui pericol, vor rămâne internaţi.”

Mira, solista formaţiei, a dorit să-şi liniştească fanii, postând pe Facebook o fotografie în care transmite publicului că se află în afara oricărui pericol. Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele şoferului de TIR pentru vătămare corporală din culpă.