Statele din Est, indemnate sa accepte o Europa cu mai multe viteze. Juncker sugereaza ca Marea Britanie ar putea reveni in UE

”Am remarcat, nu fara surprindere, ca acest lucru este considerat de catre unii dintre colegii mei ca introducerea unei noi linii de divizare, ca o noua Cortina de Fier intre Est si Vest. Nu aceasta este intentia”, a dat asigurari Juncker intr-o conferinta de presa la Bruxelles.

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au incercat vineri dimineata, fara omologul lor britanic Theresa May, sa-si apropie pozitiile cu privire la viitorul UE, prin schitarea unei declaratii solemne comune pe care o vor face publica pe 25 martie, la marcarea a 60 de ani de la Tratatul de la Roma, care a fondat Uniunea.

Insa mentionarea in acest text a posibilitatii avansarii in grupuri mici, in anumite subiecte, este combatuta de tari din Est, in frunte cu Polonia sau Ungaria. Liderii lor se tem ca cei care vor refuza sa participe la ”cooperari consolidate” vor fi, de fapt, dati la o parte in procesul decizional si ca risca sa devina in timp ”tari din zona a doua”.

”Noi nu vom incerca sa modificam tratatele”, a explicat Juncker.

”Asa-zisa Europa cu mai multe viteze (...) exista deja si nu doar in ceea ce priveste zona euro sau spatiul Schengen”, doua dintre realizarile majore ale UE, la care nu participa toate cele 28 de state membre.

Astfel, ”cooperari consolidate” sau fost stabilite ”chiar si inauntrul Eurogrupului”, a dat asigurari Juncker, amintind ca un grup de zece din cele 19 state care au adoptat moneda unica au decis sa coopereze cu scopul de a introduce o taxa asupra tranzactiilor financiare.

Juncker i-a indemnat totodata pe lideri la un nou efort, in contextul in care formatiuni eurofobe si populiste ar putea sa obtina succese in alegeri, in mai multe tari europene, in urmatoarele luni, incepand cu alegerile legislative din Olanda de pe 15 martie.

”Europenii convinsi care raman asezati merg mai putin departe ca populistii care alearga”, a conchis el in franceza.

Presedintele Comisiei Europene (CE) a intins de asemenea o mana Regatului Unit, care urmeaza sa notifice, pana la sfarsitul lui martie, faptul ca paraseste Uniunea.

”Mie nu-mi place Brexitul, pentru ca mi-ar placea sa ma aflu pe acelasi vapor cu britanicii (...). Sper ca va veni o zi in care britanicii vor urca la loc pe vapor”, a lansat el.

Parisul si Berlinul indeamna statele UE sa accepte scenariul unei Europe ”cu mai multe viteze”. Germania si Franta au indemnat vineri statele membre UE sa accepte scenariul unei Europe ”cu mai multe viteze”, respinsa de tarile din Europa de Est, cu scopul de a permite Europei sa depaseasca proba reprezentata de Brexit, relateaza AFP.

Reuniti la Bruxelles, liderii nationali au dezbatut despre viitorul lor in 27, dupa o reuniune marcata, joi, de o confruntare cu Polonia, care a incercat, fara rezultat, sa impiedice realegerea polonezului Donald Tusk la conducerea Consiliului European.

”Deviza este ca suntem uniti, dar uniti in diversitate”, a declarat cancelarul german Angela Merkel, evocand obiectivul unui text pregatit de Cei 27 in vederea summitului de la Roma, prevazut pe 25 martie.

Delicata pregatire a acestei ”Declaratii de la Roma” i-a tinut ocupati timp de mai multe ore pe lideri, reuniti fara premierul britanic Theresa May, asa cum a devenit uzanta, la aceste reuniuni despre viitorul post-Brexit.

”Trebuie sa fim capabili sa avansam mai repede in cativa”, a subliniat seful statului francez François Hollande, deoarece Europa a ”aratat ca ea nu este capabila sa ia decizii la momentul potrivit”.

El a citat Apararea, zona euro, armonizarea fiscala si sociala drept tot atatea domenii in care grupuri de tari trebuie sa fie ”capabile sa mearga mai repede, mai departe, fara sa inchida usa indiferent cine ar fi”.

Si alte tari - ca Belgia, Luxemburgul sau Spania - si-au exprimat sustinerea fata de acest concept. Varsovia refuza sa discute despre o Europa ”cu mai multe viteze”, afirma premierul polonez Beata Szydlo

Polonia nu este de acord cu ideea unei Europe ”cu mai multe viteze”, unul dintre scenariile evocate de cei 27 membri ai UE in vederea viitorului lor post-Brexit, a declarat vineri premierul Beata Szydlo, relateaza AFP.

”Noi nu vom accepta vreodata sa vorbim despre o Europa cu mai multe viteze”, a declarat Szydlo intr-o conferinta de presa, la finalul unui summit informal, la Bruxelles, menit sa pregateasca a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, prevazuta pe 25 martie in capitala italiana.

”UE trebuie sa fie capabila sa se reformeze. in afara de unitatea politica, ea are de asemenea nevoie de o unitate institutionala. Noi nu vom acepta vreo actiune care sa compromita integritatea pietei comune, a zonei Schengen si a UE insasi”, a continuat ea.

Izolata joi din cauza optiunii de a nu sustine realegerea fostului ei premier Donald Tusk la conducerea Consiliului European, Polonia le-a iritat pe unele dintre statele membre prin faptul ca a refuzat, ca represalii, sa semneze joi concluziile summitului la care au participat Cei 28 - inclusiv Regatul Unit.

Discutia de vineri cu privire la viitorul UE a fost catalogata, in conferinta sa de presa finala, de catre Tusk, drept ”optimista”, ”cu o abordare pozitiva a tuturor partilor, fara exceptie”.