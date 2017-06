Statele Unite ale Americii s-au retras din Acordul Climatic de la Paris, semnat in 2015 de Barack Obama - VIDEO

Donal TRUMP, PRESEDINTE SUA: “Pentru a-mi indeplini angajamentul solemn de a proteja America şi cetăţenii săi, Statele Unite se vor retrage din Acordul de la Paris, dar încep negocieri fie pentru a reintra in Acordul de la Paris, fie o tranzacţie cu totul nouă în baza unor prevederi care să fie echitabile pentru Statele Unite, afacerile sale, muncitorii săi, poporul sau, contribuabilii săi.”

Astfel, SUA se va alatura acum Siriei si Nicaragua, acestea fiind singurele tari care au respins acordul. Daca SUA se afla acum in dezacord cu restul lumii cu privire la o chestiune atat de importanta, impactul diplomatic ar putea fi daunator, spun expertii. La randul sau, proaspatul presedinte a Frantei, Emanuel Macron a declarat ca nu poate fi nici vorba despre un nou acord.

Emanuel MACRON, PRESEDINTE FRANTA: "Vă cer să rămâneţi încrezători. Vom reuşi, pentru că suntem total dedicaţi, pentru că oriunde am trăi, oricine am fi, avem cu toţii aceeaşi responsabilitate: să facem planeta noastră măreaţă din nou."

Macron a facut aluzie astfel la sloganul lui Trump sa facem America mareata Totii liderii din lume au reactionat la decizia lui Trump si s-au aratat extrem de dezamagiti de aceasta. Actorul si fostul guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, la fel l-a ironizat pe presedintele American.

"Un om nu ne poate distruge progresul, un om nu poate stopa revolutia energiei verzi şi doar un singur om se poate întoarce în timp. Doar eu pot să fac asta."

A spus Schwarzenegger facand aluzie la personajul sau din filmul Terminatorul care se intoarce in timp pentru a salva omenirea.SUA este a doua cea mai mare sursa de dioxid de carbon, emitand anual 15 la suta din intreaga cantitate de carbon la nivel mondial.

Conform unor estimari ale unor grupuri de reflectie, nemaifiind obligata sa respecte normele acordului climatic, SUA va emite in fiecare an pana la trei miliarde de tone in plus de dioxid de carbon, fapt ce ar duce la ridicarea temperaturii globale de la 0,1 grade Celsius la 0,3 grade pana la sfarsitul acestui secol.