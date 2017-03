Statele Unite ar putea ataca Coreea de Nord, pentru a elimina amenintarea nucleara. Planul presedintelui Trump

Casa Alba analizeaza, in cadrul unei revizuiri a strategiei, posibilitatea unei schimbari a regimului de la Phenian sau a unei interventii militare cu scopul de a pune capat amenintarii nucleare nord-coreene, potrivit unor surse citate in editia de miercuri de Wall Street Journal, relateaza Fox News.

Presedintele Donald Trump a luat masuri pentru a-si asigura aliatii din regiune, ingrijorati de evolutiile din Coreea de Nord, ca nu va abandona acordurile care sustin de decenii politica americana in Asia.

In urma promisiunii lui Trump de a opri Phenianul sa mai testeze vreodata vreo racheta balistica si in baza acestei revizuiri a strategiei, care dateaza de doua saptamani, unii analisti se asteapta la o schimbare in politica americana.

Aceasta revizuire are loc in contextul unor evenimente care au tensionat recent stabilitatea in regiunea. Coreea de Nord a lansat luna trecuta o racheta balistica in Marea Japoniei, iar fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un a fost asasinat in Malaysia.

Oficiali chinezi si nord-coreeni poarta negocieri la Beijing, in cadrul primei reuniuni la nivel inalt cunoscute din ultimul an, in contextul in care Beijingul si-a redus recent importurile de carbune din Coreea de Nord.

Oficiali americani au subliniat asupra eventualei dimensiuni militare a acestei strategii emergente, in cadrul unor discutii cu aliati, potrivit unor persoane la curent cu aceste discutii citate de ziar. In cursul intalnirii de doua zile a premierului japonez Shinzo Abe cu Trump, in februarie, oficiali americani au declarat in mai multe randuri ca toate optiunile sunt avute in vedere in ceea ce priveste gestionarea situatiei din Coreea de Nord, potrivit unei surse la curent cu aceste discutii.

Japonia a fost informata ca aceste optiuni includ posibilitatea unui atac militar american impotriva Coreei de Nord in cazul in care Phenianul se pregateste sa testeze o racheta de tip ICBM, a declarat aceasta sursa. Partea japoneza a catalogat acest scenariu ca ”ingrijorator” potrivit sursei citate de WSJ.