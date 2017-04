Statele Unite au atacat Siria, lansand zeci de rachete asupra unei baze aeriene, ca raspuns la presupusul atac chimic, care a luat peste 80 de vieti - VIDEO

59 de rachete au fost lansate de pe distrugatoarele americane, ce se afla in Mediterana orientala, in jurul orei 4 dimineta. A fost lovita baza militara Shayrat, cunoscuta anterior pentru stocarea armelor chimice, situata in centrul Siriei. Atacul este un raspuns pentru atacul chimic comis acum 3 zile, care a ucis 82 de civili, intre care 20 de copii, a declarat Donald Trump.

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: "Niciun copil nu trebuie sa treaca printr-o asemenea teroare. Astazi, am comandat o lovitura militara asupra unei baze din Siria, de unde a fost comis atacul chimic. Este vital pentru interesul securitatii nationale ale Statelor Unite, pentru a preveni si a descuraja raspandirea si folosirea armelor chimice."

Atacul imediat a devenit primul subiect la televiziunea siriana de stat, iar administratia de la Damasc a calificat actiunea drept o agresiune asupra tarii.

"Acesta a fost primul atac direct al americanilor asupra guvernului sirian, dar si cel mai tragic ordin al lui Donald Trump de cand a devenit presedinte."

In urma atacului, au murit 6 oameni au anuntat cei de la Damasc, fara a specifica insa daca este vorba despre militari sau civili. Lansarea rachetelor a impartit liderii lumii in 2 tabere. Francois Hollande si Angela Merkel au mnetionat ca pentru tot ce se intampla se face responsabil Bashar al Assad.

Totodata, Japonia, Israel, Turcia si Marea Britanie au sustinut atacul lansat de Washington, anuntand ca acest pas a fost facut pentru a distruge armele chimice, folosite impotriva oamenilor. Mai mult, inainte de atac, adminsitratia de la Casa Alba s-ar fi sfatuit cu partenerii sai, dar si ar fi anuntat Moscova ca va lansa rachetele.

Malcolm TURNBULL, PRIM-MINISTRU AUSTRALIA: "Scopul raspunsului american a fost de a opri guvernul sirian in folosirea armelor chimice in asemenea moduri oribile, asa cum s-a intamplat acum cateva zile."

Numan KURTULUMUS, VICEMINISTRU TURCIA: "Comunitatea internationala trebuie sa stea ferm pe pozitia sa impotriva barbarismului regimului lui Bashar al Assad, pana cand acesta nu va mai fi in stare sa faca rau oamenilor."

Atacul insa a fost condamnat de Rusia si Iran. Drept raspuns, Moscova a anuntat astazi ca suspenda un acord cu Washington, menit sa previna incidente in spatiul aerian sirian.

Maria ZAHAROVA, PURTATOR DE CUVANT MINISTERUL RUS DE EXTERNE: "Dacă anterior totul avea o explicaţie ca şi o intenţie de a lupta cu terorismul, atunci acum este clar că este un act de agresiune asupra suveranităţii Siriei. Acţiunile întreprinse de Statele Unite dăunează şi mai mult relaţiilor dintre Rusia şi SUA."

Totodata, Serghei Lavrov a cerut explicatii Washington-ului pentru loviturile in Siria, iar Vladimir Putin a convocat astazi Consiliul de Securitate al Federatiei Ruse. Atacul SUA ar veni ca raspuns la ororea care avut loc marti, in provincia siriana Idlib.

Regimul de la Damasc este acuzat ca a lansat arme cu gaz asupra unei localitati, iar 82 de oameni au murit prin asfixiere. Familii intregi au decedat, in urma atacului.