Statele Unite au gasit numai 20 de milioane de dolari din zecile de miliarde necesare pentru zidul de la granita cu Mexic

Departamentul pentru Securitate Interna a gasit pana in prezent numai 20 de milioane de dolari, din zecile de miliarde necesare, potrivit unui document consulat de Reuters.

Potrivit documentului pregatit de agentie si transmis saptamana trecuta asistentilor din Congres, fondurile sunt suficiente numai pentru cateva contracte pentru prototipuri de zid, insa nu ajung pentru a incepe constructia acestuia in sine.

Acest lucru inseamna ca, pentru lansarea proiectului, Casa Alba va trebui sa convinga Congresul sa aloce finantare adecvata.

Astfel, Departamentul pentru Securitate Interna a precizat ca poate realoca cinci milioane de dolari de la un proiect de gard din Naco, Arizona, care a costat mai putin decat suma alocata. Alte 15 milioane de dolari vor fi redistribuiti de la un proiect de a instala camere de luat vederi pe camioane, la granita.

Acesta din urma fusese acordat companiei din Virginia Tactical Micro, dar a fost oprit in urma protestelor altor contractori.

Departamentul pentru Securitate Interna a cautat fonduri numai in bugetul sau de 376 de milioane de dolari pentru garduri de securitate la granita, infrastructura si tehnologie, pentru a nu avea nevoie de aprobarea Congresului in vederea redirectionarii de fonduri, se arata in document.

Contractorii pot incepe licitatia pentru dezvoltarea de prototipuri pe 6 martie, insa peste 265 de companii s-au inscris deja ca „parti interesate” pe un site al Guvernului.

Potrivit unui raport intern anterior, inchiderea completa a granitei de sud cu un zid sau un gard ar costa 21,6 miliarde de dolari.

Oficiali din Departamentul pentru Securitate Interna contactati de Reuters au refuzat sa comenteze informatiile.

Trump a declarat ca va cere Congresului sa plateasca suma ce nu poate fi acoperita din fondurile existente si ca Mexicul va fi supus la presiuni sa returneze banii.