Statele Unite au retras vizele pentru inca 77 de adepti ai presedintelui Venezuelei. Autoritatile americane spun ca vor cere in continuare socoteala regimului Nicolas Maduro pana cand in Venezuela va fi restabilita libertatea - VIDEO

Statele Unite au retras vizele pentru inca 77 de adepti ai presedintelui Venezuelei. Autoritatile americane spun ca vor cere in continuare socoteala regimului Nicolas Maduro pana cand in Venezuela va fi restabilita libertatea. Intre timp, un jurnalist american a fost retinut la Caracas, iar ambasadorul Germaniei - invinuit ca s-ar implica in afacerile interne ale Venezuelei.