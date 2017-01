Statele Unite: Mii de pasageri blocati pe aeroporturi din cauza unei defectiuni a sistemului informatic al vamilor

"Vamile sunt afectate de o defectiune la nivel national. Sunt de asteptat întarzieri în preluarea pasagerilor pana la repararea sistemului", a scris pe Twitter aeroportul din Fort Lauderdale, în Florida (sud-est), unul dintre principalele puncte de transfer pentru Statele Unite si Caraibe. Un purtator de cuvant al Departamentului vamilor a explicat la postul NBC News ca mai multe aeroporturi au fost afectate de o întrerupere a sistemului informatic si ca "au fost luate imediat masuri pentru a rezolva aceasta problema tehnica", scrie Agerpres

All airports are back on line after a temporary outage of #CBP’s processing systems. No indication the disruption was malicious in nature.