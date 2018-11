Statele Unite reintroduc a doua transa de sanctiuni impotriva Iranului. Anuntul facut de Trump - VIDEO

Sanctiunile, ridicate inca in 2015 in schimbul angajamentului dat de Iran de a nu obtine bombe atomice, au fost introduse, din nou, de catre Washington. Prima transa a fost anuntata in august, iar acum urmeaza inca un val de sanctiuni, care vor intra in vigoare luni, a anuntat Donald Trump. Decizia a starnit nemultumiri la Teheran.

Mohammed JAVAD ZARIF, MINISTRUL DE EXTERNE AL IRANULUI: "Eu cred ca este o boala a Statelor Unite, o dependenta fata de sanctiuni. Sanctiunile nu produc un rezultat politic. Am crezut ca America a invatat aceasta lectie. Din pacate, am gresit. “

Noile sanctiuni vizeaza tarile ori companiile, care vor cumpara petrol de la Iran sau vor intretine relatii comerciale cu bancile de acolo, prin interzicerea accesului lor pe piata americana. Lista acestor state va fi publicata luni, sustine Casa Alba.

Anterior, Trump a promis cele mai dure sanctiuni din istorie si a asigurat ca aplicarea lor va fi mult mai stricta decat in trecut. Decizia va avea consecinte negative, sustin oficialii europeni, care au anuntat ca regreta cele intamplate.