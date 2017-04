Statele Unite risca sa ramana fara bani. Congresul si-a luat vacanta inainte sa voteze cheltuielile federale

Finantarea guvernului Statelor Unite expira pe 28 aprilie, iar Congresul, care a intrat intr-o vacanta de doua saptamani, va avea la dispozitie numai cinci zile sa aprobe un proiect urias de cheltuieli, care sa asigure continuarea activitatilor institutiilor federale pana la sfarsitul anului fiscal, in septembrie, relateaza Bloomberg.

Membrii Congresului au intrat in vacanta dupa unul dintre cele mai divizate si neproductive inceputuri de mandat din istoria recenta, chiar daca republicanii detin majoritatea atat in Senat cat si in Camera Reprezentantilor.

”Ce incurcatura. Era mult mai simplu cand tot ce aveai de facut era sa te opui lui Obama”, a declarat Paul Brace, expert in problemele Congresului la Rice University in Houston.

Chiar daca republicanii controleaza Congresul, singurele realizari au fost anularea catorva masuri introduse de administratia Obama in ultimele luni de mandat.

Discutiile referitoare la reforma asigurarilor de sanatate au fost in special dureroasa si stanjenitoare pentru republicani.

Dupa adoptarea catorva zeci de proiecte care nu ar fi fost niciodata puse in practica de Obama, republicanii nu au putut ajunge la o pozitie unitara care sa devina lege sub conducerea lui Trump.

”Republicanii din Camera au opinii diferite si nu sunt doar politice, ci si de strategie. Va fi dificil sa reuseasca fara voturile unor democrati si cred ca recunosc acest lucru”, a spus secatorul republican Rob Portman din Ohio.

Confirmarea nominalizarii facute de Trump pentru Curtea Suprema a avut loc doar dupa ce republicanii au schimbat regulamentul din Senat pentru a depasi opozitia democratilor.

Singura exceptie care a depasit aceste divergente este un grup mixt de parlamentari care a negociat in liniste proiectul de cheltuieli care va finanta guvernul pana la incheierea anului fiscal, pe 30 septembrie.

Nimeni nu stie inca rezultatul, ceea ce ii face pe conservatori extrem de suspiciosi despre motivul pentru care liderii republicai nu dezvaluie informatii despre proiect.

Democratii implicati in discutii au spus ca acestea au fost corecte si productive, ia liderii republicani lauda sansele colabararii.

”Acest tip de proiecte nu pot trece fara un numar rezonabil de sustinatori din partea minoritatii din Senat”, a spus vineri liderul majoratatii, Mitch McConnell, care s-a declarat optimist.

Exista insa mai multe probleme care pot deturna discutiile, intre care cea mai importanta este presedintele Donald Trump, care vrea ca Congresul sa aprobe cheltuielile pentru zidul de la granita cu Mexic, chiar daca majoritatea democratilor sunt impotriva, iar liderii republicani nu se grabesc.

Casa Alba nu a precizat daca Trump va avertiza ca va respinge prin veto proiectul de cheltuieli, daca banii pentru zid nu vor fi inclusi.

Trump a cerut cheltuieli suplimentare de 33 de miliarde de dolari pentru aparare si finantarea zidului, in paralel cu reducerea cheltuielilor pentru programele interne cu 18 miliarde de dolari.

Republicanii au respins taierea cheltuielilor interne si nu este clar ce se va intampla cu finantarea constructiei zidului.