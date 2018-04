Statele Unite si aliatii au atacat obiective din Siria: „Nu sunt actiunile unui om, ci crimele unui monstru.” Reactia Rusiei - VIDEO

Mişcarea celor trei state vine în semn de răspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susţinut de Rusia, care a avut loc într-un orăşel din Ghouta de Est, weekendul trecut, informează BBC News.

„Am cerut forţelor armate ale Statelor Unite să lanseze atacuri aeriene asupra unor obiective care contribuie la regimul chimic al dictatorului Bashar al-Assad. Forţele comune americane, britanice şi franceze răspund atrocităţilor şi vor folosii toate instrumentele puterii noastre naţionale: militare, economice şi diplomatice”, a spus Donald Trump într-un discus la Casa Albă, subliniind că scopul acestui atac este „să descurajeze producţia, promovarea şi folosirea armelor chimice.”

Totodată, el a avertizat regimul Bashar al-Assad, susţinut de forţele ruse, că atacurile vor continua până când presupusul program chimic se va sfârşi: „Forţele noastre sunt pregătite să continue până când regimul sirian încetează să mai folosească arme chimice.”

Liderul de la Casa Albă a continuat afirmând: „Acest masacru a fost ceea ce a dus la tensionarea situaţiei prin folosirea de arme chimice de către acest regim îngrozitor. Atacul diabolic a provocat suferinţe mamelor şi taţilor, bebeluşilor şi copiilor, care n-au mai putu respira. Acestea nu sunt acţiunile unui om, ci mai degrabă crimele unui monstru. Ce fel de naţiune vrea să fie asociată cu un criminal în masă, care ucide bărbaţi, femei şi copii nevinovaţi. Țările din lume pot fi judecate după prieteniile pe care le au. Nicio naţiune nu a avut de câştigat promovând, pe termen lung, tirani brutali şi dictatori criminali. Rusia trebuie să decidă dacă va continua pe această cale întunecată sau dacă se va alătura naţiunilor civilizate, ca o forţă pentru pace şi stabilitate. Sper că într-o zi ne vom înţelege cu Rusia şi poate chiar şi cu Iran, sau poate că nu”.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC





„Astăzi, Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite şi-au arătat puterea legitimă împotriva barbarismului şi brutalităţii. Îi rog pe toţi cetăţenii americani să spună o rugăciune pentru luptătorii noştri bravi şi pentru aliaţi, în timp ce se implică în această acţiune. Ne rugăm să aducem alinare celor ce suferă în Siria. Ne rugăm ca Dumnezeu să ghideze întreaga regiune spre un viitor al păcii şi demnităţii.”

Şi premierul britanic Theresa May a confirmat că Marea Britanie participă la acest atac, subliniind că nu există „nicio alternativă la folosirea forţei.” Mai mult, ea a subliniat că loviturile aeriene nu urmăresc „o schimbare de regim”, adică înlăturarea de la putere a lui Bashar al-Assad.

Theresa May şi Emmanuel Macron au convenit, vineri, într-o discuţie telefonică, să continue să coopereze cu privire la o reacţie faţă de atacul chimic pe care guvernul sirian l-ar fi comis în Ghouta de Est, conform AFP.

Câteva ore mai târziu, Mattis a anunţat că atacul s-a încheiat

Secretarul american al Apărării, James Mattis, le-a declarat reporterilor în cusul dimineţii: „În prezent este vorba despre un singur atac şi cred că a trimis un mesaj foarte puternic.”

Loviturile efectuate de SUA, Franţa şi Regatul Unit împotriva programului de arme chimice al Siriei s-au încheiat, a precizat şi generalul Joe Dunford, şeful Statului Major american, citat de AFP. Potrivit acestuia, nicio altă operaţiune nu era prevăzută pentru moment.

Oficialul american a mai spus că aliaţii au avut grijă să evite să atingă forţele ruse, prezente masiv în Siria, dar că Moscova nu a fost avertizată înainte de intervenţie.

Prima reacţie a Rusiei, după atacul Statelor Unite în Siria

Statele Unite şi aliaţii vor trebui să suporte consecinţele atacului lansat în Siria, a precizat ambasadorul Rusiei la Washington Anatoly Antonov, ca urmare a atacului din cursul nopţii asupra mai multor obiective siriene, informează TASS.

„Cele mai rele aşteptări au devenit realitate. Au rămas surzi la avertismentele noastre. Au acţionat conform unui scenariu plănuit dinainte. Suntem ameninţaţi din nou. Am avertizat că asemenea acţiuni nu vor rămâne fără consecinţe. Toată responsabilitatea e pe umerii Washingtonului, Londrei şi Parisului”, a spus diplomatul rus.

Totodată, Antonov a precizat că este „inacceptabil ca preşedintele Rusiei să fie insultat”.

„SUA, o ţară care are cel mai mare arsenal chimic, n-are dreptul moral să-i acuze pe alţii”, a mai spus ambasadorul Rusiei la Washington.

La scurt timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe a reacţionat precizând: „Cineva trebuie să fie excepţional ca să atace capitala Siriei când ţara avea, în sfârşit, şansa la un viitor paşnic”, a spus Zakharova.

Maria Zakharova a acuzat Casa Albă că şi-a bazat decizia pe informaţiile apărute în presă.

„Casa Albă a precizat că certitudinea că în spatele atacului chimic este Damascul provine din presă, relatările privind simptomele, filmuleţele şi fotografiile, cât şi informaţii credibile”, a precizat ea într-un comunicat citat de CNN.

Oficial sirian: Țintele atacate fuseseră evacuate acum câteva zile, după o înştiinţare din partea Rusiei

Un oficial sirian pro-Assad a precizat, pentu Reuters, că Guvernul Siriei şi aliaţii săi evacuaseră ţintele atacate de SUA şi aliaţii săi, în urmă cu câteva zile.

„Am primit un avertisment privind atacul din partea ruşilor, iar bazele militare au fost evacuate acum câteva zile”, a spus oficialul.

Potrivit acestuia, au fost folosite în jur de 30 de rachete în acest atac, iar armata siriană ar fi doborât o treime dintre ele.

„Cercetăm care au fost pagubele materiale”, a mai spus oficialul.

Reacţia Ministerului britanic al Apărării: „Vrem să trimitem un mesaj clar regimului”

Ministerul britanic al Apărării a precizat, într-un comunicat, că s-a alăturat aliaţilor „într-un atac de precizie asupra unor obiective care au legătură cu programul chimic al regimului sirian”.

„Comunitatea internaţională a răspuns cu forţă militară legală şi proporţionată”, a mai spus Miniserul britanic al Apărării, precizând că „acţiunile comune au scopul de a trimite un mesaj clar regimului.”

Macron: „A fost încălcată linia roşie”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a precizat, într-un comunicat: „Linia roşie stabilită de Franţa în mai 2017 a fost încălcată. Astfel, am ordonat forţelor armate franceze să intervină în această seară ca parte dintr-o operaţiune internaţională alături de SUA şi Marea Britanie şi direcţionată împotriva folosirii clandestine de arsenal chimic de către regimul sirian”, conform CNN.

Atacuri la primele ore ale dimineţii

Potrivit BBC News, exploziile ar fi avut loc în apropierea capitalei Damasc. Oficiali de la Pentagon au precizat că au fost vizate trei obiective: un centrul de cercetare din Damasc unde s-ar poduce arme chimice şi biologice, un depozit de arme chimice situat la vest de Homs şi un depozit pentru stocarea echipamentelor, important centru ce comandă, situat tot în apropiere de Homs.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a informat că rachetele aliaţilor au lovit şi Centrul Sirian pentru Cercetare Ştiinţifică din Damasc.

Un oficial american a declarat pentru agenţia Reuters că rachete de croazieră Tomahawk au fost folosite în mai multe locaţii din Siria. La rândul său, televiziunea siriană de stat a precizat că forţele guvernamentale ar fi dărâmat mai multe rachete.

Reuters citează şi un martor din Damasc, care susţine că a auzit în capitala siriană „cel puţin şase explozii puternice.”

În jur de 500 de persoane au fost afectate de presupusul atac chimic care a avut loc, weekendul trecut, în oraşul Douma din enclava siriană Ghouta de Est, potrivit Organizaţiei pentru Sănătate. Cu toate acestea, numărul morţilor şi răniţilor rămâne neclar, activiştii relatând moartea a cel puţin 40 de persoane.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a precizat că SUA au „dovada” că forţele lui Bashar al-Assad au utilizat arme chimice în Douma, conform AFP, citat de Agerpres.

„Atacul a avut loc sâmbătă şi noi ştim cu certitudine că a fost o armă chimică”, a spus Nauert, vineri, în cadrul briefingului său regulat de presă.

Presată de jurnalişti care o întrebau dacă se poate spune că Statele Unite au dovada că regimul Assad a efectuat atacul, ea a răspuns: „Da”

„Ştim că nu există decât anumite ţări, precum Siria, care au mijloacele corespunzătoare şi acest tip de arme”, a indicat Nauert.

O echipă a Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) îşi începe sâmbătă ancheta la Douma, pentru a determina natura exactă a armelor folosite, dar Heather Nauert a precizat că Statele Unite dispun de propriile surse.