Statele Unite si Uniunea Europeana anunta incheierea razboiului taxelor vamale. Trump l-a invitat pe Juncker la Casa Alba. Ce au decis - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: “A fost o zi mare. Ne-am intalnit aici la Casa Alba pentru a declansa o noua etapa in relatiile dintre SUA si UE. O etapa a unor puternice relatii de prietenie, a unor puternice relatii comerciale in care ambii vom fi castigatori.”

Trump a declarat chiar de la inceputul intalnirii ca vrea sa ajunga la tarife zero, bariere netarifare zero si subventii zero pentru bunurile industriale non-auto. Liderul de la Casa Alba a mai adaugat ca tara sa va colabora cu Uniunea Europeana pentru reducerea barierelor si cresterea comertului cu servicii, produse chimice si farmaceutice, produse medicale, pecum si soia. La randul sau, Juncker a convenit cu Trump ca Uniunea Europeana si Statele Unite sa nu isi impuna noi tarife in timpul negocierilor.

Recent presedintele american a amenintat cu aplicarea unui tarif de 25 la suta asupra importurilor de automobile, masura ce ar afecta atat producatorii europeni cat si cei asiatici cum ar fi Japonia si Coreea de Sud. SUA a decis ca vor aplica de la 1 iunie taxe vamale pentru UE, Mexic si Canada, importurile de otel din aceste tari fiind taxate cu 25% iar cele de aluminiu cu 10%. In replica UE a introdus taxe suplimentare la o serie de produse americane aduse pe piata europeana.