Statele Unite sunt pregatite pentru un alt atac daca Siria va folosi din nou arme chimice. Ambasadorul SUA la ONU: "Fortele americane sunt inarmate, iar armele sunt incarcate" - VIDEO

“Un atac perfect executat. Multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea si pentru puterea Armatelor sale. Nu puteam sa avem un rezultat mai bun. Misiune indeplinita”, a scris presedintele Donald Trump ieri pe Twitter.

Despre situatia din Siria s-a discutat la sedinta ONU, iar ambasadorul Statelor Unite a declarat ca Washingtonul are dovezi privind folosirea gazului sarin de catre fortele regimului al-Assad in atacul impotriva rebelilor din Douma. Mai mult, americanii au avertizat ca, daca scenariul de saptamana trecuta se va repeta, va urma un nou atac.

Nikky HALEY, AMBASADORUL SUA LA ONU: “Regatul Unit, Franta si Statele Unite au actionat. Nu in semn de razbunare, nu ca o pedeapsa, nu ca o demonstratie simbolica de forta. Daca regimul sirian foloseste din nou acest gaz otravitor, fortele americane sunt inarmate, iar armele sunt incarcate. Cand presedintele nostru stabileste o linie rosie, se asigura ca aceasta nu va fi incalcata.”

SUA, Franta si Marea Britanie cred ca un eventual atac chimic ar putea avea loc in Idlib, cea mai mare enclava a rebelilor sirieni. In acest sens, cele trei tari au transmis statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie, care propune un nou mecanism de ancheta privind utilizarea acestor arme.

Negocierea textului redactat de Franta urmeaza sa inceapa luni, insa data unui eventual vot in Consiliu deocamdata nu a fost propusa. De cealalta parte, reprezentantul Rusiei la ONU a cerut Consiliului de Securitate o alta rezolutie care sa condamne bombardamentele aliantei. Cei vizati au drept de veto si, cum era de asteptat, rezolutia nu a fost adoptata.

Vasili NEBENZIA, AMBASADORUL RUS LA ONU: "Organizatia pentru interzicerea armelor chimice si-a trimis expertii in Siria ca sa investigheze circumstantele. Totusi, intr-un semn de cinic dispret, un grup de tari occidentale a decis sa treaca la actiune militara fara a astepta rezultatele investigatiei. Agresiunea voastra este o lovitura majora si o amenintare pentru posibilitatea de continuare a procesului politic in Siria, sub auspiciile ONU.”

O ancheta a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice ar putea determina exact ce substante s-au folosit la Douma, dar nu ar putea indica si autorii atacului. Expertii organizatiei au ajuns deja acolo si continua investigatiile.

Statele Unite, Franta si Marea Britanie au lansat ieri dimineata un atac cu rachete de croaziera in Siria, ca raspuns la atacul chimic de saptamana trecuta, despre care occidentul crede ca a fost comis de regimul Bashar al-Assad. Damascul si Moscova au negat ca ar fi implicate si acuza ca totul este doar un pretext pentru a interveni militar in siria.