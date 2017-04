Statele Unite sunt pregatite sa lanseze noi atacuri aeriene impotriva regimului sirian, daca va fi nevoie. Declaratia facuta de ambasadorul american la ONU si a incins spiritele - VIDEO

Nikki HALEY, AMBASADORUL SUA LA ONU ”Armata noastră a distrus aerodromul de unde a avut loc atacul chimic din această săptămână. Statele Unite au făcut un pas calculat.”

Replica reprezentantului Rusiei la ONU nu a intarziat sa vina. Pe un ton dur, oficialul a avertizat ca atacul americanilor va avea consecinte.

Vladimir SAFRONKOV, REPREZENTANTUL RUSIEI LA ONU ”Statele Unite au atacat teritoriul suveran al Siriei. Noi catalogam acest atac drept o încălcare gravă a dreptului internaţional şi un act de agresiune. Consecinţele pentru stabilitatea regională şi internaţională pot fi grave.”

Pentagonul suspecteaza ca sirienii au fost ajutati in presupusul atac chimic de la inceputul saptamanii, insa nu a acuzat direct Rusia.

Nikki HALEY, AMBASADORUL SUA LA ONU ”Suntem pregătiţi să facem mai mult, dar sperăm că nu va fi necesar.”

Vladimir SAFRONKOV, REPREZENTANTUL RUSIEI LA ONU ”După atacurile militare, apelurile de astăzi de a avansa procesul politic sunt ipocrite, din păcate.”

Intre timp, presa americana scrie ca Washingtonul investigheaza daca Rusia cunostea sau era complice in atacul chimic din provincia Idlib. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a negat ca Moscova ar avea vreo legatura. Mai mult, ministerul rus al Apararii sustine ca SUA nu au venit cu dovezi care ar demonstra ca in baza militara atacata ar fi fost stocate arme chimice. Decizia luata de Donald Trump de a bombarda baza aeriana siriana a scos sute de oameni in strada in mai multe orase americane.

Oamenii au criticat decizia luata de presedintele lor, care, insa a fost salutata de cei care au avut de suferit in urma atacului chimic de marti din Idlib.

”Vom răsufla uşor atunci când vom scăpa de Bashar, Rusia şi Iran. Este tot ce ne dorim.”

In noaptea de joi spre vineri, distrugatoarele americane din marea Mediterana au lansat 59 de rachete, care au lovit baza militara Shayrat. Potrivit oficialilor sirieni, sase soldati si 9 civili au murit in urma atacului. Bombardamentul a fost un raspuns la atacul chimic comis acum patru zile, care a ucis peste 80 de oameni.