Statele Unite trimit in forta navala spre Coreea de Nord. Phenianul ar putea fi urmatoarea tinta, dupa bombardarea Siriei

Un portavion american si grupul sau naval se afla in drum catre Peninsula Coreea, intr-o noua desfasurare de forta americana, in dosarul nuclear nord-coreean, la doua zile dupa ce Statele Unite au atacat baza aeriana siriana al-Shaayrat cu scopul de a pedepsi regimul al-Assad in urma unui presupus atac chimic, relateaza AFP.

Informatia a fost dezvaluita de Comandamentul american la Pacific, care a mentionat in mod clar amenintarea nord-coreeana. ”Comandamentul american la Pacific a ordonat grupului aeronaval mobilizat in jurul portavionului USS Carl Vinson sa se tina la dispozitie si sa fie prezent in vestul Pacificului, ca masura de precautie”, a declarat sambata pentru AFP un purtator de cuvant al Comandamentului, comandantul Dave Benham.

El a precizat ca ”amenintarea numarul unu in regiune ramane Coreea de Nord, din cauza programului sau in domeniul rachetelor iresponsabil, destabilizator si imprudent si a continuarii (cercetarilor) in vederea dotarii cu armament nuclear”. Din acest grup fac parte portavionul Carl Vinson, din clasa Nimitz, escadronul sau aerian, doua distrugatoare lansatoare de rachete si un crucisator lansator de rachete. El urmeaza sa faca escala in Australia si se indreapta catre Pacificul de vest dinspre Singapore.

Coreea de Nord a efectuat cinci teste nucleare, dintre care doua in 2016, iar imagini satelitare analizate de experti de la "38 North" sugereaza ca regimul de la Phenian ar fi pe cale sa pregateasca al saselea test.

Potrivit serviciilor de informatii americane, Coreea de Nord ar putea sa fie in masura sa dispuna de o racheta cu focos nuclear capabil sa atinga solul american in doi ani. Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping au discutat indelung, joi si vineri in Florida, la Mar-a-Lago, in resedinta privata a noului locatar al Casei Albe, iar Trump i-ar fi cerut oaspetelui sau sa exercite presiuni asupra lui Kim Jong-un sa inceteze programul inarmarii nucleare.

Presedintele american a ameninta insa deja regimul de la Phenian cu o actiune unilaterala, iar aceasta amenintare pare si mai credibila dupa atacul pe care l-a ordonat asupra bazei aeriene siriene de unde ar fi decolat avioane siriene responsabile de presupusul atac chimic asupra satului Khan Sheikhoun, marti. Coreea de Nord a denuntat sambata atacul american din Siria drept un ”un act intolerabil de agresiune”.

”Realitatea din prezent arata ca va trebui sa ne execitam puterea impotriva puterii, iar acest lucru dovedeste de peste un milion de ori ca decizia noastra de a ne consolida disuasiunea nucleara a fost alegerea corecta”, a adaugat un purtator de cuvant neidentificat al Ministerului nord-coreean de Externe, citat de agentia oficiala de presa KCNA. Potrivit mai multor analisti, aceste atacuri americane din Siria constituie totodata un mesaj cat se poate de clar adresat Phenianului.

Secretarul de Stat american Rex Tillerson a avertizat inca de vineri ca Statele Unite sunt pregatite sa ”actioneze singure” daca va fi necesar impotriva Coreei de Nord. ”Suntem pregatiti sa actionam singuri daca China nu este capabila sa se coordoneze cu noi” pentru a contracara ambitiile nucleare ale Phenianului, care incalca dreptul international, a declarat Tillerson la Mar-a-Lago. Phenianul a lansat miercuri o racheta balistica ce a cazut in Marea Japoniei, cu o zi inainte de prima intalnire dintre Donald Trump si Xi Jinping.

In februarie, Coreea de Nord a tras simultan patru rachete, dintre care trei au cazut periculos de aproape de Japonia. Ea a spus ca era vorba despre un exercitiu in vederea unui atac impotriva bazelor americane din arhipelag. La sfarsitul lui 2016, Coreea de Nord a tras de asemenea, de la bordul unui submarin, o racheta care a parcurs aproximativ 500 de kilometri catre Japonia, ceea ce constituie, in opinia expertilor, un avans clar in programele Phenianului.

O capacitate reala in domeniul rachetelor strategice de tip mare-sol (MSBS) ar creste cu un nivel amenintarea nucleara, deoarece Phenianul ar putea astfel sa-si duca disuasiunea in afara peninsulei si ar dispune de o capacitate in vederea unei ”a doua lovituri” in cazul unui atac. Experti subliniaza asupra progreselor nord-coreene, insa Coreea de Nord este inca departe de a controla tehnologia MSBS.

