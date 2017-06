Statiunea unde este interzisa fotografierea peisajelor. "Ar putea contribui la nefericirea celor care nu au fost aici"

Oficialii au interzis fotografierea peisajelor uimitoare ale satului elvetian. Decizia acestora a starnit o adevarata furtuna mediatica, astfel incat paginile ziarului local "au devenit mai populare ca niciodata."

"Frumusetea satului nostru a devenit faimoasa datorita interdictiei. Milioane de oameni din intreaga lume s-au aratat interesati de Bergun in ultimele doua zile. Asta ne face foarte mandri ", spune primarul satului, Peter Nicolay, intr-un mesaj video.

Munincipalitatea si-a justificat decizia de-a impune interdictia de-a face fotografii, intrucat, spun ei, ar putea fi deprimati cei care admira peisajele insa nu le pot vedea in realitate. Primarul a indemnat iubitorii de calatorii sa nu mai admire fotografiile din mediul online, ci sa vina in Bergun pentru a se convinge de frumusetile locului.

Interdictia a fost impusa la inceputul acestei saptamani si ridicata doua zile mai tarziu. Astfel, joi oficialii au ridicat interdictia, acordand tuturor turistilor, care vin sa fotografieze locul, "un permis special si prietenos". In schimb, primarul a promis ca interdictia va fi in totalitate ridicata in cadrul urmatoarei adunari municipale.

"Satul nostru este atat de frumos incat este imposibil sa faceti o fotografie tot la fel de frumoasa", spune primarul in videoclip, sustinand ca intelege de ce toata lumea este nerabdatoare sa surprinda peisajele locale.

Primarul a permis turistilor sa faca fotografii, dar nu a ratat ocazia sa-i avertizeze: "trebuie sa va ganditi cu atentie inainte de a viraliza fotografiile pentru ca nimeni sa nu fie nefericit pentru ca nu a fost aici", a declarat primarul.

In plus, primarul sustine ca este impresionat de interesul manifestat fata de satul sau. "Nu am crezul ca satul nostru are capacitatea de-a genera atat de mult interes in spatiul mediatic", a adaugat primarul.

"Interzicerea fotografiei este o actiune de promovare cu foarte mult umor", completeaza reprezentatul local.

Bergun sau Bravuogn este un mic sat din cantonul Graubunden. Acesta este situat la o ora distanta de statiunea montana de lux din St. Moritz. Bergun are aproximativ 700 de locuitori.