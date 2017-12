Statul american California este parjolit de incendiile de vegetatie. Flacarile au mistuit 150 de case - VIDEO

Flacarile au izbucnit seara trecuta in orasul Ventura, iar apoi s-au raspandit si in Santa Paula. Imediat, sute de pompierii au fost mobilizati. In alerta au fost si politistii, care au batut din casa in casa si au indemnat oamenii sa fuga din calea focului.

O persoana si-a pierdut viata intr-un accident, in timp ce incerca sa se evacueze. Informatii despre alte victime nu sunt. Pana acum, 30 de mii de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, in timp ce peste 200 de mii au ramas fara curent electric. Flacarile au mistuit deja 150 de cladiri si aproape 13 mii de hectare. Si in luna octombrie, California a fost afectata de incendii de vegetatie de proportii. Atunci aproape 40 de oameni au murit.