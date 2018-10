Statul american New York este in doliu. 20 de oameni au murit dupa ce o limuzina a intrat, accidental, intr-o parcare. In vehicul se aflau tineri care se duceau la o petrecere - VIDEO

Robert SUMWALT, PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE DE SIGURANTA A TRAFICULUI: “Este terifiant! Sunt in aceasta comisie de 12 ani si aceasta este una dintre cele mai mari pierderi de vieti pe care le-am vazut intr-o perioada foarte lunga.”

Accidentul a avut loc in oraselul Schoharie din statul New York. Limuzina nu a oprit intr-o intersectie si a intrat cu aproape 95 de kilometri pe ora in parcarea unui magazin. Acolo a lovit doi oameni si o masina in care nu se afla nimeni. Cursa nebuna s-a incheiat intr-un copac.



“Am auzit o explozie, care, acum imi dau seama, a fost provocata de accident.”

Cele 18 persoane care se aflau in limuzina au murit in urma impactului. Alti doi oameni care se aflau in parcare si au fost loviti de vehicul si-au dat ultima suflare din cauza ranilor suferite. La fata locului au fost mobilizate mai multe echipaje de politie, inclusiv una de recunoastere faciala si una care foloseste drone pentru a analiza locul accidentului.

Potrivit celor mai recente informatii, victimele se indreptau spre o petrecere aniversara. Printre cei care au murit sunt doua cupluri de proaspat casatoriti si patru surori.







Barbara DOUGLAS, MATUSA A PATRU VICTIME: “Am avut patru nepoate. Toate sunt moarte.”

Oamenii legii au anuntat o ancheta ampla pentru a stabili cauzele tragediei. Potrivit politiei, este cel mai grav accident inregistrat in statul New York din 2009 pana in prezent. In urma cu noua ani, 50 de oameni au murit dupa ce un avion s-a prabusit intr-un oras din vestul statului.