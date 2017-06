Statul Islamic a revendicat primul sau atac in Israel, la concurenta cu Hamas. O politista a fost ucisa in Ierusalim

O politista israeliana a fost injunghiata mortal de 3 palestinieni, atacul fiind revendicat de Statul Islamic prin agentia sa oficiala de stiri, Amaq. Agenta a fost ucisa in Ierusalim, in Orasul Vechi, in cadrul unui dublu atac in care palestinienii au vizat mai multi politisti.

Agentii au ripostat, impuscand mortal doi dintre atacatori intr-una din ciocniri. In cealalta unul dintre agresori a reusit sa o injunghie mortal pe politista de frontiera, in vreme ce un altul incerca sa o impuste cu o arma semi-automata artizanala, care s-a blocat insa. Un al treilea atacator ar fi ranit doi civili inainte de a fi si el impuscat.

Atacul nu a fost revendicat doar de Statul Islamic, care a anuntat ca a fost comis de "Leii Califatului", ci si de Hamas. "“Martirii au aruncat frica in inimile evreilor, cu ajutorul lui Allah nu va fi ultimul atac. Evreii sa se astepte ca tara lor sa fie devastata de soldatii Califatului".

Analistii au remarcat insa asemanari cu atacul din Londra si cu cel din Manchester. Politia isralieana spune ca agresorii aveau varste intre 18 si 19 ani si au intrat in Ierusalim prin Fasia de Vest. Doi dintre ei sunt dintr-un sat de langa Ramallah iar al treilea, din Hebron.