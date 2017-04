Statul Islamic ameninta cu noi atentate si il numeste pe Trump: :Semnele prabusirii voastre sunt evidente oricui"

„Voi (Statele Unite – n.r.) sunteti faliti, iar semnele prabusirii voastre sunt evidente oricui”, a spus purtatorul de cuvant Abi al-Hassan al-Muhajer.

“Sunteti condusi de un idiot care nu stie ce sunt Siria sau Irakul sau islamul”, potrivit unei inregistrari publicate marti pe reteaua de mesagerie Telegram.

Al-Muhajer indeamna in mesaj la noi atentate si declara ca "razboiul cu inamicul este unul la nivel global".

Presedintele Trump a promis din timpul campaniei ca lupta de combatere a jihadistilor va reprezenta o prioritate pentru administratia sa si a cerut agentiilor guvernamentale sa prezinte un plan pentru distrugerea ISIS.

Militantii Statului Islamic au pierdut in ultimele luni terenuri importante in Siria si Irak, in timp ce trei forte separate - sprijinite de Statele Unite, Turcia si Rusia - avanseaza continuu in directia capitalei de facto a jihadistilor de la Rakka.