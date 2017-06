Statul Islamic indeamna la atacuri in timpul lunii sfinte a Ramadanului. Tarile in care jihadistii cer comiterea de atentate

Un purtator de cuvant al Statului Islamic indeamna adepti ai gruparii jihadiste, intr-un mesaj audio, la atacuri in Statele Unite, Europa, Rusia, Australia, Irak, Siria, Iran si Filipine, in timpul lunii sfinte a Ramadanului care a inceput la sfarsitul lui mai, relateaza Reuters.

Acest clip audio a fost postat luni pe canalul Telegram al Statului Islamic, o aplicatie de mesagerie incriptata. El a fost atribuit purtatorului de cuvant al gruparii Abi al-Hassan al-Muhajer.

Islamic State calls for attacks in West, Russia, Middle East, Asia during Ramadan https://t.co/uX7GSq01q1 pic.twitter.com/9adP7mjahr

Balcanii si Romania ar putea fi urmatoarele tinte ISIS. "In curand, soldatii Califatului vor marsalui prin orasele voastre" — Reuters Top News (@Reuters) June 13, 2017

Autenticitatea inregistrarii nu a putut fi verificata independent de Reuters, insa agentia scrie ca este aceeasi voce din mesaje audio anterioare.

”O, lei din Mosul, Rakka si Tal Afar, Allah binecuvanteaza aceste brate pure si fete luminoase, atacati-i pe cei care-l resping si apostatii si luptati impotriva lor cu puterea unui singur om”, indeamna al-Muhajer. ”Cei care-l resping” este o expresie jignitoare pe care jihadistii sunniti o folosesc pentru a-i desemna pe musulmanii siiti.

”Ma adresez fratilor in credinta din Europa, America, Rusia, Australia si altora. Fratii vostri din tarile voastre au procedat bine, asa ca adoptati-i ca modele si faceti ce-au facut ei”, mai indeamna el in acest mesaj.