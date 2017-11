Statul Islamic revendica fara dovezi atentatul de la New York

Publicaţia online a jihadiştilor, săptămânalul Al-Naba, afirmă că atacatorul care a intrat cu o camionetă în mulţimea din metropola americană, omorând opt oameni şi rănind 11, este “unul din soldaţii califatului”.



Poliţia newyorkeză a stabilit deja că autorul atacului este Sayfullo Saipov, un uzbec de 29 de ani, care se pare că ar fi urmat cu stricteţe instrucţiunile publicate de Statul Islamic pe conturile sale de socializare destinate abonaţilor, unde sunt indicaţi paşii în comiterea unui astfel de atentat terorist.

Islamic State finally claims New York attack in its latest issue of al-Naba' newsletter pic.twitter.com/07gA2KR8XJ