Statul Major rus: Bazele antiracheta, inclusiv cea din Romania, ar putea permite un atac nuclear al SUA in Rusia

“Prezenta bazelor americane antiracheta in Europa si a navelor cu capacitati de interceptare antiracheta in marile si oceanele din apropiere de teritorul Rusiei duce la un potential clandestin puternic pentru lansarea unui atac-surpriza cu rachete nucleare asupra Rusiei”, a subliniat seful adjunct de operatiuni din Statul Major rus, Viktor Posnikir, la o conferinta pentru dezarmare organizata la Geneva.

Conferinta, ce dureaza cinci zile, este un forum international care se concentreaza pe securitatea globala si pe neproliferarea armelor de distrugere in masa, la care iau parte reprezentanti din 65 de state.

Sistemul global antiracheta al SUA provoaca o noua cursa a inarmarii, au adaugat liderii militari rusi, adaugand ca scutul, ce include baze din Alaska, Romania si Polonia, compromite capacitatile de disuasiune nucleara ale Rusiei.

Moscova estimeaza ca, pana in 2020, Statele Unite vor avea pana la 1.000 de rachete de interceptare la dispozitie, ceea ce ar putea fi o amenintare pentru capacitatea balistica rusa.

“Prezenta sistemului global antiracheta coboara pragul pentru folosirea armelor nucleare, deoarece ofera Statelor Unite iluzia de impunitate pentru folosirea armelor strategice de atac de sub protectia umbrelei apararii antiracheta”, a atras Poznikir. „Scutul antiracheta este un simbol al consolidarii fortelor balistice in lume si un tragaci pentru o noua cursa a inarmarii”, a adaugat el.

In plus, sistemul SUA reprezinta un risc pentru folosirea spatiului in scopuri pasnice de catre alte tari, considera ofiterul.

El a respins argumentul SUA, potrivit caruia scutul nu poate intercepta toate rachetele intercontinentale ale Rusiei, daca Moscova le lanseaza simultan, si ca, in aceste conditii, nu ii submineaza securitatea, notand ca sistemul poate intercepta deja unele rachete si, in viitor, va deveni mai puternic.