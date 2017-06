Statul unde casatoria este "o datorie patriotica". Cum ii obliga sa-si legalizeze relatia si ce patesc copiii acestora

Actiunea face parte din strategia de reformare a moralei religioase in tara. Presedintele Pierre Nkurunziza isi propune sa lanseze aceasta campanie inca de luna aceasta, cu scopul "de-a moraliza societatea".

Oficialii sustin ca prin acest ordin, de-ai obliga sa se casatoreasca, ii indeamna sa-si arate iubirea unuii fata de ceilalti si implicit fata de tara lor.

Guvernul face presiuni ca cetatenii sai sa-si oficializeze relatia cat mai repede.

Terence Ntahiraja, Purtatorul de Cuvant al Ministerului de Interne sustine ca masura este absolut necesara, intrucat tara se confrunta cu o explozie a populatiei, pe care o acuza de aparitia "casatoriilor ilegale, a poligamiei si a bigamiei". In plus, oficialii sustin ca "sute de eleve sunt insarcinate."

De asemenea, reprezentantii statului sustin ca institutia casatoriei este o solutie si "o datorie patriotica."

Chiar daca oficialii cred ca nunta este solutia problemelor lor, cetatenii sunt de alta parere.

Pierre, un agricultor in varsta de 27 de ani, locuieste impreuna cu partenera sa, in nordul orasului Burundi. Acesta sustine ca oficialii locali l-au amenintat ca il vor amenda daca nu se casatoreste. In plus, orice copil nascut in afara casatoriei nu poate beneficia de invatamant gratuit si asistenta medicala. Pierre sustine ca isi doreste sa se casatoreasca, insa nu isi permite sa achite pretul miresei impus de parintii tinerei.

"Ea mi-a spus ca este insarcinata. Cum sunt sarac, am decis sa locuim impreuna pentru a ne putea creste copilul impreuna. Intentionam sa legalizam relatia noastra atunci cand ne vom permite."

Pierre impreuna cu iubita sa au impreuna trei copii, insa efortul financiar al nuntii este in continuare foarte ridicat pentru cei doi parteneri.

Presedintele a ordonat oficialilor sa organizeze casatorii in masa. Decizia a fost contestata de activistii societatii civile, considerand-o "violarea drepturilor omului deoarece statele nu au absolut niciun drept sa atace doi adulti care aleg sa traiasca impreuna fara sa se casatoreasca", sustin activistii.