“Stelele s-au aliniat in momentul in care ne-am intalnit”, asta a spus printul Harry in primul interviu, dupa ce a anuntat ca s-a logodit cu actrita Meghan Markle - VIDEO

Radiind de fericire, Harry si Meghan au dezvaluit detalii despre povestea lor de dragoste.

”-Cum v-ati cunoscut? -Ne-a facut cunotinta o prietena comuna. Nu m-am uitat la serialul “Suits”, nu auzisem de Meghan inainte de asta si am fost foarte impresionat cand am intrat in camera si am vazut-o acolo. Mi-am zis ca trebuie sa am grija cum ma port. O sa ma asez si o sa ma asigur ca purtam o conversatie placuta.”

Dupa un an si jumatate de relatie la distanta, Harry a facut pasul cel mare.

”-O seara relaxata, incercam sa gatim niste pui si a fost o surpriza incredibila. A fost atat de dulce si de natural si de romantic. S-a asezat in genunchi. -Ai spus, da, imediat?-Da, de fapt abia te-am lasat sa termini propunerea. Te-am intrebat, gata? Pot sa spun - da?"

Daca ar fi trait, printesa Diana ar fi fost incantata de alegerea lui, e convins Harry.

”Cred ca ar fi sarit in sus de fericire. I-ar fi fost cea mai buna prietena lui Meghan.”

Dupa prima aparitie in fata jurnalistilor a celor doi, multi s-au grabit sa spuna ca Meghan ar fi insarcinata.

”-Copii?-Nu in momentul de fata. O luam pas cu pas si sper sa ne facem o familie in viitorul apropiat.”

Harry a declarat ca viitoarea lui sotie este capabila sa-si asume responsabilitatile care vin la pachet cu traiul alaturi de un print.

"M-am indragostit de Meghan atat de repede ca pentru mine e o confirmare ca stelele s-au aliniat, totul era perfect. Iar faptul ca stiu ca va fi foarte buna in misiunea pe care si-o asuma, e o usurare pentru mine.”

Ieri s-a aflat ca printul Harry si Meghan se vor casatori la primavara. Dupa nunta cuplul va trai la palatul Kensington. Meghan Markle este cu trei ani mai mare decat Harry si a fost casatorita cu un actor american, de care a divortat acum patru ani.