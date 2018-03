A murit Stephen Hawking, unul dintre cei mai importanti oameni de stiinta din lume - FOTO

Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuţi fizicieni şi cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a încetat din viaţă în linişte la locuinţa sa din Cambridgew în primele ore ale zilei de miercuri.

”Suntem profund întristaţi de vestea că tatăl nostru a murit. A fost un mare om de ştiinţă şi un om extraordinar a cărui moştenire va dăinui peste ani” au spus copii săi Lucy, Robert şi Tim într-un comunicat.

Familia a lăudat “curajul şi persistenţa” fizicianului, adăugând că “inteligenţa şi umorul” acestuia au inspirat oameni din întreaga lume.

Stephen Hawking a publicat numeroase lucrări despre natura şi originea universului, cea mai cunoscută fiind „A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes”.

Stephen Hawking a fost diagnosticat cu o maladie neurodegenerativă — scleroză laterală amiotrofică — la vârsta de 21 de ani şi comunica cu ajutorul unui muşchi facial care este conectat la un senzor şi la un sistem vocal computerizat.