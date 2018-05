Strazi inundate de lava si case mistuite. Sute de oameni care locuiesc pe Insula Mare din Hawaii le-au vazut pe toate, dupa ce unul dintre cei mai mari vulcani din lume a erupt. In regiune e stare de alerta - VIDEO

Un val de lava a transformat o strada de pe Insula Mare intr-o zona periculoasa. In jur de 900 de hectare de pamant au fost arse de pe 3 mai pana in prezent, in cea mai distructiva eruptie a vulcanului in ultimul secol. Totodata, peste 80 de locuinte au fost mistuite.

Alte 40 de case sunt inconjurate de lava, iar pompierii au mers din usa in usa pentru a evacua rezidentii de acolo. Unii au refuzat sa plece, asa ca autoritatile i-au avertizat ca-si pun viata in pericol.

Pana acum, mai multe persoane au fost ranite. Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce jetul de lava i-a atins un picior, tocmai cand iesea din casa. Vulcanul arunca in aer fum si gaze, iar specialistii nu pot prevedea cand se va calma.