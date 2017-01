Strazile capitalei Spaniei si-au pus haine de sarbatoare. Un festival deosebit s-a dat aseara cu mare fast la Madrid - VIDEO

Magia sarbatorilor de iarna pare sa nu se mai sfarseasca in Spania. La Madrid, strazile au fost invadate de zeci de culori. Oameni mascati au defilat in fata spectatorilor. Cei mici au ramas impresionati de artistii deghizati in personaje din desene animate si eroi din povesti.

Si pompierii au venit sa-i felicite pe spanioli. Cu multe baloane si urari de bine, salvatorii au trecut prin fata multimii. Copiii au stat cu sufletul la gura ca sa urmareasca spectacolul. Dansatori, interpreti si acrobati au creat o atmosefra de basm.

"Sunt foarte multe lumini aici şi multe personaje. Oamenii dansează."

Traditional, micutii au aprins lanterne, luminand strazile. Mii de familii au venit in centrul Madridului, pentru a participa la sarbatoare. Autoritatile sustin ca masurile de securitate au fost sporite, pentru a preveni un eventual atac terorist.