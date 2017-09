Strigate, injuraturi si KO. Astfel s-a incheiat o sedinta a consiliului local de la Kiev. Cativa deputati s-au luat la bataie - VIDEO

Sedinta consiliului local de la Kiev s-a incheiat cu mult mai devreme decat era programata. Alesii locali discutau despre modificarile la bugetul local pentru 2017, subiect ce a tensionat atmosfera.

Cativa dintre ei nu s-au inteles la acest subiect, asa ca de la discutii s-a trecut la bataie. Un consiliri din partidul lui Petro Porosenko s-a apropiat de presedintele consiliului, Ana Starikova, si i-a smuls microfonul. In apararea colegei sale a sarit un deputat din partidul Batkivsina, care insa a fost lovit cu pumnul in fata si a lesinat.

”Chemati ambulanta!”

Barbatul a fost stropit pe fata cu apa, insa si-a revenit cu greu. Au fost chemati medicii si politia. Deputatul care a avut de suferit a scris o plangere. Bataile la nivel inalt sunt destul de frecvente in Kiev, mai ales in Rada Suprema. Acolo deputatii isi impart pumni in stanga si in dreapta, cand cuvintele nu sunt suficiente pentru a rezolva o problema.