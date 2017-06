Studentul american, retinut in 2016 in Coreea de Nord, a fost eliberat. El s-ar fi aflat in coma de mai bine de un an

“Va fi repatriat. Supliciul la care a fost supus Otto, de catre nord-coreeni, a luat sfarsit. Multumim lui Dumnezeu”, au declarat parintii sai, conform CNN.

Warmbier a fost retinut in ianurie 2016, in capitala Coreei de Nord, pe aeroportul din Phenian in timp ce voia sa se intoarca in SUA. Autoritatile coreene au afirmat faptul ca aveau o filmare in care americanul ar fi incercat sa fure un banner care continea un slogan politic.

Aceasta afirmatie a fost folosita ca proba in procesul sau care a durat 4 ore, in timpul caruia a fost acuzat de catre autoritati ca a comis “acte ostile” impotriva regimului.

La vremea aceea, el a fost gasit vinovat si condamnat la 15 ani de munca silnica.

UPDATE: Potrivit CNN, studentul in varsta de 22 de ani sufera de botulism si se afla in coma de mai bine de un an.