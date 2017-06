SUA a adoptat reguli noi pentru cei care vor sa obtina viza. Ce vor trebui sa faca solicitantii din intreaga lume, inclusiv moldovenii - VIDEO

Consulatele vor avea dreptul sa ceara de la cei care vor viza informatii privind adresele, locurile de munca, calatoriile, si chiar mesajele de pe retelele de socializare, adresele de e-mailuri si numerele de telefon. Oficialii americani au explicat ca se face acest lucru din motive de securitate.

Criticii insa spun ca noile chestionare sunt dificile si vor duce la intarzieri in procesarea cererilor de viza. Iar in consecinta, studentii si oamenii de stiinta vor fi descurajati sa intre in SUA.