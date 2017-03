SUA ar putea sa-i separe de copii de parinti, daca sunt prinsi traversand ilegal granita cu Mexic. "Vor fi bine ingrijiti"

Acesta a explicat ca este vorba de o masura pentru a opri familiile sa incerce calatoria periculoasa din America Centrala, relataza BBC News.

Zeci de mii de parinti si copii, dintre care multi au fugit de violentele din Honduras si El Salvador, au fost retinuti la trecerea granitei.

Potrivit presei, noua politica va insemna ca adultii vor fi tinuti in detentie in perioada in care cererile lor de azil vor fi analizate sau pana la extradare. Intre timp, copiii lor vor fi preluati de Departamentul de Sanatate si Servicii Social, pana cand vor putea fi preluati de o ruda americana sau de un tutore stabili de stat.

"Vor fi bine ingrijiti cat timp noi ne ocupam de parintii lor", a subliniat Kelly, precizand ca este dispus sa faca “aproape orice” pentru a convinge persoanele din America Centrala sa nu mai riste calatoria periculoasa prin Mexic, catre SUA.

Congresmanul democrat Henry Cuellar, un democrat din Texas a carui circumscriptie se afla la circa 320 de kilometri de granita, a criticat propunerea de a separa familii.

"Separarea mamelor si copiilor este gresita. Acest gen de lucru reprezinta trecerea de al securitatea granitelor la incalcarea drepturilor omului", a subliniat el.

Presedintele american Donald Trump a facut din securitatea granitelor o tema centrala a campaniei sale electorale. Promisiunea sa de a construi un zid la granita cu Mexicul este foarte populara in randul sustinatorilor sai.

In anul 2014, cand presedintele Barack Obama se afla la Casa Alba, numarul minorilor neinsotiti retinuti la granite a atins un nivel de criza, cu peste 50.000 intr-un singur an. Altii au calatorit impreuna cu parintii lor, iar autoritatile au infiintat centre de detentie pentru gazduirea familiilor pana la rezolvarea dosarelor lor. Insa un judecator federal din California a decis ca retinerea copiilor in astfel de centre este ilegala, chiar daca sunt insotiti de parintii lor, astfel ca familiile au fost eliberate in SUA.