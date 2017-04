SUA a atacat Siria cu rachete. Trump: "Am ordonat bombardarea unor tinte militare de unde s-a lansat atacul chimic" - VIDEO

Au fost lansate ”59 de rachete” de tip Tomahawk, a anuntat un oficial de la Casa Alba, precizand ca Washingtonul a vizat baza aeriana de la Shayrat, care este ”asociata programului” armelor chimice al Damascului si ”direct legata” de evenimentele ”oribile” de marti.

Presedintele Donald Trump a declarat ca aceste operatiuni sunt ”in interesul vital al securitatii nationale” a Statelor Unite.

CE STIM PANA ACUM►Donald Trump a ordonat bombardarea unor tinte militare la baza din Siria de unde a fost lansat atacul chimic► Atacul a fost lansat la ora 3:45, ora Moldovei► ”59 de rachete” de tip Tomahawk au fost lansate ► Televiziunea de stat siriana anunta "pierderi", fara sa precizeze daca sunt materiale sau omenesti ► SUA au informat Rusia inainte de a lansa rachete de croaziera asupra bazei siriene, in care se afla rusi, anunta Pentagonul

SINTEZA EVENIMENTELOR

UPDATE 9:00 Cinci oameni au murit si 7 au fost raniti in atac, a precizat Guvernatorul din Homs, conform Russia Today.

UPDATE 8:20 Guvernatorul din Homs crede ca atacul american de la baza aeriana siriana nu a provocat ”mari pierderi umane”

Atacul american cu rachete de croaziera asupra unei baze aeriene situate langa orasul sirian Homs, in noaptea de joi spre vineri, nu pare sa fi provocat ”mari pierderi umane”, insa a cauzat pagube materiale, a declarat vineri guvernatorul din Homs Talal Barazi pentru Reuters. Barazi a declarat ca atacul serveste intereselor ”gruparilor teroriste armate”, inclusiv Statul Islamic, si a adaugat ca baza aeriana atacata furnizeaza sustinere aeriana in operatiunile armatei impotriva gruparii jihadiste la est de Palmira. ”Eu cred, cu voia lui Allah, ca pierderile umane nu sunt mari, dar ca exista pagube materiale. Speram sa nu fie multe victime si martiri”, a declarat guvernatorul telefonic pentru Reuters.

Barazi a spus vineri in zori ca operatiuni de salvare si de lupta impotriva incendiilor continuau de doua ore la baza. Atacul reprezinta o forma de ”sustinere a gruparilor teroriste armate si este o incercare de slabire a capacitatilor armatei arabe siriene in lupta impotriva terorismului”, a apreciat guvernatorul. ”Conducerea siriana si politica siriana nu se vor schimba”, a declarat el pentru televiziunea siriana de stat. ”Aceasta tintire nu a fost prima si nu cred ca va fi ultima”, a declarat el, separat, pentru al-Mayadeen, o televiziune libaneza. Insa ”razboiul (sirian) impotriva terorismului va continua”, a adaugat el.

Pres. Trump says strike on Syrian air base is in the "vital national security interest" of the United States. https://t.co/YNUzFnfuRB pic.twitter.com/3gleVXewn0 — ABC News (@ABC) April 7, 2017

UPDATE 8:00 Potrivit The Telegraph, care citeaza Syrian Observatory, patru militari, inclusiv un ofiter ar fi murit in urma atacului.

Aceeasi sursa spune ca intreaga baza militara a fost distrusa.

UPDATE 7:40 SUA dispun de puternice mijloace militare in jurul Siriei (AFP). In total, comandamentul fortelor americane in Orientul Mijlociu dispune de cel putin 35.000 de militari, potrivit unei estimari facute de centrul de studii american Heritage.

UPDATE 7:20 Fortele americane au vizat avioane siriene, un aerodrom si statii de alimentare cu carburant de pe o baza aeriana din Siria, a declarat un oficial american, relateaza Reuters. Rachetele de croaziera si-au atins tintele la ora locala 03.45 (si ora Romaniei), a precizat acest oficial. Atacul cu rachete de croaziera reprezinta reactia presedintelui american Donald Trump la atacul cu gaz otravitor din Siria, pe care Washingtonul l-a atribuit presedintelui sirian Bashar al-Assad.

UPDATE 7:10 Fortele americane au anuntat fortele ruse inainte sa lanseze atacul cu rachete asupra unei baze aeriene siriene si nu au lovit sectoare ale bazei in care s-ar afla rusi, a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis, relateaza Reuters. Davis a declarat joi, intr-un briefing pentru presa, ca militarii americani au purtat mai multe conversatii cu forte ruse, joi, inainte de lansarea atacului. Americanii au folosit o linie de comunicatii infiintata anterior in vederea prevenirii unei confruntari accidentale in Siria, in lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic.

UPDATE 7.00 Donald Trump a declarat in aceasta dimineata: "Dictatorul sirian Bashar al Assad a lansat un infiorator atac cu arme chimice asupra unor civili nevinovati, folosind un gaz toxic de lupta. Assad a luat vietile unor oameni neajutorati, femei si copii. Pentru multi a fost o moarte lenta si brutala. Chiar si niste copii minunati au fost ucisi cu cruzime in acest atac foarte barbar. Niciun copil al Domnului nu ar trebui sa sufere asemenea teroare.

Astazi am ordonat bombardarea unor tinte militare la baza din Siria de unde a fost lansat atacul chimic. Este in interesul vital al securitatii nationale a SUA sa fie prevenita si descurajata folosirea unor asemenea arme chimice letale. Nu exista indoiala ca Siria a folosit arme chimice interzise, violand obligatiile sale privind acest tip de arme si ignorand rezolutiile consiliului de securitate al ONU."

Atacul SUA, raspuns la atacul chimic al armatei sirieni asupra unor civili

La 4 aprilie, un raid imputat armatei siriene impotriva localitatii Khan Sheikhoun, in nord-vestul Siriei, s-a soldat cu cel putin 86 de morti, inclusiv 27 de copii.

Statele unite au acuzat regimul presedintelui Bashar al-Assad ca a folosit un agent neurotixic de tip sarin impotriva acestui mic oras rebel. Imagini cu victime - femei si copii - care agonizau au socat lumea.

Presedintele Trump a amenintat inca de miercuri ca va trece la actiune impotriva omologului sau sirian, din cauza acestui atac ”odios”, un ”afront la adresa umanitatii”.

Joi, sosind in Florida pentru a-l primi pe omologul sau chinez Xi Jimping, el a denuntat o ”rusine pentru umanitate” si a reclamat ca ”ceva sa se intample”.

Seful diplomatiei american Rex Tillerson a acuzat ”regimul sirian de sub Guvernul presedintelui Bashar al-Assad ca este vinovat de acest atac”.

Cancelarul german Angela Merkel a aratat si ea cu degetul ”regimul lui (al-)Assad”. Insa Rusia, aliata Siriei, a avertizat Statele Unite chiar inainte de atacul cu rachete.

Televiziunea siriana de stat catalogheaza atacurile americane drept o ”agresiune”; surse militare anunta ”pierderi”

Televiziunea siriana de stat a catalogat vineri drept ”agresiune” atacurile americane asupra unei baze aeriene a regimului, iar o sursa militara a evocat ”pierderi”, relateaza AFP.

”Agresiune americana vizand tinte militare siriene cu mai multe rachete”, a alertat postul imediat dupa ce americanii au anuntat atacul.

”Una dintre bazele noastre aeriene din centrul tarii a fost vizata (vineri) in zori de o racheta trasa de Statele Unite, provocand pierderi”, a semnalat apoi o sursa militara citata de televiziunea de stat, fara sa precizeze daca este vorba despre pierderi umane sau materiale.

”Aceasta agresiune americana are loc dupa o campanie mediatica de denigrare purtata de tari (...) dupa ceea ce s-a petrecut la Khan Sheikhoun”, a anuntat agentia oficiala Sana.

Presupusul atac chimic, care s-a soldat cu cel putin 86 de morti in acest orasel din nord-vestul Siriei potrivit Observatorului SIrian pentru Drepturile Omului, a fost imputat regimului lui Bashar al-Asssad de Washington, Paris si Londra.

”CONSECINTE NEGATIVE”

La finalul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, care dezbatea de doua zile o rezolutie de condamnare a atacului, ambasadorul rus Vladimir Safronkov a avertizat impotriva unor ”consecinte” in cazul unei interventii militare americane. In vara lui 2013, predecesorul lui Donald Trump, Barack Obama, a renuntat sa atace regimul sirian dupa un atac cu armament chimic in apropiere de Damasc care s-a soldat cu peste 1.400 de morti. La acea vreme, magnatul in domeniul imobiliar Donald Trump l-a indemnat, pe Twitter, pe Obama sa nu intervina in Siria.

Joi, Rex Tillerson a pledat, de asemenea, pentru plecarea presedintelui sirian de la putere, dupa ce a spus exact pe dos in urma cu o saptamana.

De acum, in ochii sefului diplomatiei americane, ”rolul lui al-Assad in viitor este nesigur, iar avand in vedere faptele pe care le-a comis pare sa nu mai aiba vreun rol in guvernarea poporului sirian”.

Joia trecuta, el si ambasadoarea americana la ONU Nikki Haley au parut sa accepte o ramanere la putere a sefului statului sirian, dupa care au ridicat tonul saptamana aceasta. Fostul secretar de Stat democrat Hillary Clinton, care a militat pentru o abordare mai in forta a administratiei lui Barack Obama impotriva regimului de la Damasc, s-a declarat in favoarea unor atacuri aeriene care sa ”distruga” baze aeriene siriene.

Perceput ca un izolationist si ostil interventionismului Americii in Orientul Mijlociu, Trump a recunoscut miercuri ca atacul chimic a avut un ”impact enorm” asupra sa si ca ”atitudinea (sa) fata de Siria si (al-)Assad s-a schimbat clar”.

Indignarea internationala a crescut dupa difuzarea unor imagini cu copii cuprinsi convulsii si cu masca de oxigen pe fata, cu persoane zacand pe strazi cuprinse de spasme si cu spuma la gura. Caracterul chimic al atacului pare astfel sa se precizeze, chiar daca circumstantele raman controversate.

In Turcia, unde numerosi raniti au fost evacuati, primele analize ”efectuate pe baza unor elemente prelevate de la pacienti sugereaza ca au fost expusi unui agent chimic”, potrivit Ministerului Sanatatii.

Medici si ONG-uri ca Médecins sans frontières (MSF) au evocat, de asemenea, utilizarea unor ”agenti neurotoxici”, si anume gaz sarin.

GAZ INVIZIBIL





Acest gaz este inodor si invizibil. Chiar daca nu este inhalat, simplul contact cu pielea blocheaza transmiterea influxului nervos si antreneaza moartea prin stop cardio-respirator.

Regimul sirian a fost acuzat ca a folosit gaz sarin pe 21 august 2013, in atacul asupra unor localitati aflate sub controlul rebelilor la periferia Damascului, soldat cu 1.429 de morti - inclusiv 420 de copii - potrivit Statelor Unite. Insa seful diplomatiei siriene Walid Mouallem a reafirmat ca armata tarii sale ”nu a utilizat si nu va utiliza niciodata” arme chimice impotriva poporului sau, ”nici macar impotriva teroristilor”, expresia prin care regimul ii desemneaza pe rebeli si pe jihadisti deopotriva.

Potrivit lui Mouallem, aviatia a atacat ”un depozit de munitie apartinand” unor jihadisti si care ”continea substante chimice”. Este o explicatie deja avansata de armata rusa, dar considerata ”fantezista” de catre experti militari.