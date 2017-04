SUA au executat doi condamnati la moarte in aceeasi zi. Unul dintre ei, care cantarea 181 kg, a agonizat timp de 17 minute

Cei doi condamnati au murit in chinuiri dupa ce injectia letala, care le-a fost administrata, nu si-a facut la timp efectul, intrucat condamnatii erau supraponderali.

Primul executat a fost Marcel Williams caruia i s-a administrat injectia letala la ora 22:16 si i s-a pronuntat decesul abia la 22:33. Asadar, 17 minute condamnatul le-a petrecut in agonie. Unul dintre martorii acestei scena a fost un reporter al unui ziar local care a raportat intamplarea: "Aproximativ doua ore mai tarziu decat era planificat a inceput executia. Condamnatul a inspirat adanc de cateva ori dupa ce i s-a administrat injectia letala, iar respiratia sa parea ca nu se mai opreste, durand cam 8 minute."

Oficialii sustin ca injectia letala nu si-a facut efectul, intrucat condamnatul cantarea aproximativ 181 kg, provocandu-i dureri cumplite.

Marcel Williams a fost condamnat la moarte dupa ce judecatorul l-a gasit vinovat de rapirea, violarea si uciderea lui Stacy Errickson (22 ani), in 1994.

Prima executie din acea zi a fost cea a lui Jack Jones, care nu a scapat nici el de agonia produsa de efectul intarziat al injectiei letale. Unul dintre martorii prezenti sustine ca Jones isi misca buzele si se sufoca, iar moartea a survenit dupa 14 minute. Cel din urma condamnat era acuzat ca a violat-o si ucis-o pe Mary Phillips in 1995. In plus, era acuzat ca a incercat s-o ucida pe fetita de 11 ani a victimei sale Mary Phillips, avand si alte capete de acuzare de viol si crima in Florida.

Angajatii responsabili cu executarea celor doi condamnati au recunoscut ca se fac vinovati de cele intamplate si admit ca starea de sanatate deficiatara a condamnatilor a condus la dureri insuportabile in timpul in care li s-a administrat injectia letala.