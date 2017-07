SUA avertizeaza ca ar putea ataca Coreea de Nord, dupa testul balistic: "Ne vom folosi de aceasta forta daca trebuie!"

Purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis, a amintit de testul de succes de luna trecuta, in cursul caruia un interceptor balistic a doborat o simulare de racheta intercontinentala ce ar fi fost lansata din statul comunist.

El a admis, insa, ca racheta testata marti de Phenian este un tip nou, pe care SUA nu l-au mai vazut.

Potrivit oficialului, ICBM-ul ("Intercontinental Ballistic Missile", racheta balistica intercontinentala) a fost lansata de un dispozitiv mobil si avea atasat un dispozitiv de reintrare in atmosfera.

Lansarea unei rachete intercontinentale de catre Coreea de Nord, cel mai recent test balistic al sau, sfideaza o interdictie impusa de Consiliul de Securitate al ONU.

Statele Unite au cerut o reuniune urgenta a Consiliului pentru a discuta dosarul, iar o sesiune cu usile inchise a organismului cu 15 membri a avut loc miercuri seara.

In plus, SUA si Coreea de Sud au desfasurat un exercitiu militar in Marea Japoniei in replica la actiunile statului comunist.

Ambasadoarea Haley sustine ca americanii sunt pregatiti sa recurga la forta, daca este necesara, impotriva Phenianului

Ambasadoarea Statelor Unite pe langa Natiunile Unite, Nikki Haley, a declarat miercuri noaptea ca americanii sunt pregatiti sa recurga la forta, daca aceasta este necesara pentru a pune capat programului nuclear si de rachete balistice dezvoltat de catre regimul de la Phenian, relateaza Reuters.

Aceasta a mentionat ca americanii prefera o actiune diplomatica globala impotriva regimului nord-coreean, care a provocat puterile lumii, dupa ce a testat la inceputul saptamanii o racheta balistica ce ar putea sa loveasca Alaska.

Ambasadoarea Haly a declarat la o intalnire a Consiliului de Securitate al ONU ca actiunile regimului nord-coreean ”inchid repede orice posibilitate pentru o solutie diplomatica”, iar americanii sunt pregatiti sa-si apere tara, precum si aliatii din regiune, in special Coreea de Sud si Japonia.

”Una dintre capacitatile noastre este reprezentata de forta militara. Ne vom folosi de aceasta forta daca trebuie, dar preferam sa nu fim nevoiti sa mergem in aceasta directie”, a completat ambasadoarea Statelor Unite.

De asemenea, aceasta a cerut Chinei sa faca mai multe pentru a tine in frau actiunile regimului de la Phenian.

Seful Pentagonului, James Mattis, a subliniat ”angajamentul ferm” al americanilor pentru apararea Japoniei si pentru extinderea ”fortei de descurajare cu o intreaga gama de capabilitati din SUA”.

Angajamentul fata de ministrul japonez al Apararii, Tomomi Inada, a avut loc in urma unei convorbiri telefonice, in care cei doi politicieni au discutat despre ultimul test al regimului de la Phenian.

Regimul nord-coreean a lansat marti dimineata cu succes o racheta balistica intercontinentala, despre care analistii cred ca are puterea de a lovi Alaska si Hawaii.

De asemenea, nord-coreenii ameninta ca respectiva racheta ar putea sa transporte o focoasa nucleara. Acest test este considerat o provocare directa la adresa presedintelui Donald Trump, care a promis ca va pune capat posibilitatii ca regimul nord-coreean sa loveasca SUA. Insa, politica sa vizavi de regimul nord-coreean a constat in insistente repetate la adresa Chinei.

Haley a explicat ca americanii vor propune sanctiuni internationale impotriva regimului nord-coreean si a avertizat ca ”vom merge pe propria noastra cale”, daca o asemenea actiune nu este sprijinita de Rusia si China.

”Comunitatea internationala poate sa taie principalele surse de valuta grea pentru regimul nord-coreean. Noi putem sa limitam fluxul de petrol pentru armata lor si prgramele lor de inarmare. Noi putem sa marim restrictiile aeriene si maritime. Noi putem sa-i tragem la raspundere pe oficialii de rang inalt ai regimului de la Phenian”, a declarat Haley.

Diplomatii sustin ca Beijingul nu implementeaza in mod complet sanctiunile internationale existente in acest moment impotriva regimului nord-coreean si guvernantii chinezi s-au opus unor masuri mai dure impotriva Phenianului.

Printre aceste masuri mai dure s-ar putea numara un embargo pe titei, o interdictie generala pentru linia aeriana nord-coreeana si pentru muncitorii invitati, precum si sanctiuni impotriva bancilor si firmelor chineze care au afaceri in Coreea de Nord.

”O mare parte din sarcina implementarii acestor sanctiuni depinde de China”.

Statele Unite ar putea sa ia o serie de actiuni unilaterale si sa sanctioneze mai multe companii chineze, care sunt implicate in economia regimului dictatorial al familiei Kim.

Ambasadorul Chinei pe langa Natiunile Unite, Liu Jieyi, a declarat ca ultimul test reprezinta o ”incalcare flagranta” a rezolutiei ONU.