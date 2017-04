SUA avertizeaza ca ar putea lansa noi atacuri aeriene in Siria. Rusia acuza ca a comis un "act de agresiune"

”Suntem pregatiti sa facem mai mult, dar speram ca nu va fi necesar”, a avertizat ambasadoarea americana la ONU Nikki Haley, in Consiliul de Securitate.

Diplomata a facut aceasta declaratie intr-o reuniune de urgenta a Consiliului consacrata primei actiuni militare a Washingtonului impotriva regimului lui Bashar al-Assad in cei sase ani de razboi.

Atacul a avut loc la trei zile de la presupusul atac chimic asupra orasului rebel Khan Sheikhoun, in nord-vestul tarii, soldat cu cel putin 86 de morti, care a socat lumea, iar puterea siriana a fost aratata cu degetul.

Pentagonul ii suspecteaza pe sirieni ca au fost ajutati in aceasta operatiune, insa militarii americani nu au mers pana la acuza direct Rusia.

Reactia rusa ”este foarte dezamagitoare”, si-a exprimat regretul secretarul de Stat american Rex Tillerson. Insa, in pofida furiei Rusiei, vizita sa la Moscova, prevazuta saptamana viitoare, nu a fost anulata.

Salva de rachete de croaziera americane a provocat furia Rusiei, aliata lui Bashar al-Assad alaturi de Iran.

”Statele Unite au atacat teritoriul suveran al Siriei. Noi catalogam acest atac drept o incalcare flagranta a dreptului international si un act de agresiune”, a declarat reprezentantul Moscovei la ONU, Vladimir Safronkov, in aceasta reuniune.

O sursa militara siriana a declarat pentru AFP ca armata lui Bashar al-Assad a aflat despre actiunea americana si a ””luat (masuri) de precautie”.

Rusia a subliniat, la randul ei, ca atacul n-a fost deloc eficient si ca doar jumatate din rachete au explodat in baza vizata.

PISTA DE DECOLARE, CRUTATA





Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a parut sa acrediteze aceasta teza si a notat ca doua avioane de vanatoare siriene au putut sa decoleze de la baza vineri si sa efectueze noi atacuri aeriene in apropiere de Palmira.

In fata acestor critici cu privire la eficienta bombardamentului, Tillerson a precizat ca americanii au crutat in mod deliberat pista de decolare, fara sa spuna de ce.

Secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin a adaugat ca Washingtonul va anunta in curand ”sanctiuni suplimentare impotriva Siriei”.

Presedintia siriana a catalogat aceste atacuri un ”act idiot si iresponsabil”.

Secretarul general al ONU, Franta si Regatul Unit au pledat in favoarea unei solutii ”politice” in Siria.

Cu putin inainte de reuniunea Consilului, Antonio Guterres a indemnat la ”retinere” si a subliniat ca nu exista alta solutie in afara celei ”politice” la razboiul care devasteaza Siria.

Atacurile au fost ordonate joi de Donald Trump, care s-a pronuntat totusi impotriva unei interventii directe impotriva regimului sirian. El nu a cautat sa obtina autorizatia Consiliului de Securitate inainte de aceasta actiune.

Catre ora locala 3.40 (si ora Romaniei), 59 de rachete de croaziera de tip Tomahawk au fost trase de navele USS Porter si USS Ross, din regiunea Marii Mediterane, asupra bazei aeriene de la al-Shaayrat (centru).

Cateva ore mai tarziu, armata siriana a anuntat ”sase morti, raniti si pagube materiale importante”. Agentia de presa oficiala Sana a anuntat ulterior moartea a noua civili, inclusiv copii, in sate vecine.

Observatorul a anuntat la randul sau ca opt militari au fost ucisi, inclusiv un medic.

Intr-o declaratie solemna la televiziune, Trump a explicat ca aceste atacuri erau ”direct legate” de raidul aerian imputat marti armatei siriene impotriva localitatii Khan Sheikhoun. Acest bombardament s-a soldat cu cel putin 86 de morti, inclusiv 27 de copii.

STOCAREA ARMELOR CHIMICE





Potrivit serviciilor americane de spionaj, avioane care au efectuat acest atac au plecat de la baza al-Shaayrat, cunoscuta drept un loc de stocare a armalor chimice inainte de 2013.

”Statele Unite nu vor astepta ca al-Assad sa foloseasca arme chimice fara consecinte. Acele zile au trecut”, a subliniat Nikki Haley.

Aflata in dificultate de luni de zile in fata regimului, coalitia opozitiei politice siriene a aplaudat operatiunea americana, chiar daca ”atacarea unui singur aeroport nu este suficienta”, a declarat Mohammad Allouche, un membru al inaltului Comitet pentru Negocieri (HCN).

Fortele regimului cauta sa recucereasca ultimele bastioane rebele - in provincia Idleb (nord-vest) - si pe cele aflate sub controlul unor grupari jihadiste.

Decizia lui Trump a fost bine primita de alte tari implicate in criza siriana, ca Turcia si state europene.

In vara lui 2013, Barack Obama a dezamagit tarile arabe care sustin opozitia siriana prin faptul ca a renuntat sa atace regimul in urma unui atac cu armament chimic in apropiere de Damasc, soldat cu peste 1.400 de morti potrivit serviciilor americane de informatii.

La acea vreme, Trumpl-a indemnat pe Obama sa nu intervina in razboiul sirian.

