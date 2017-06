SUA cere tarilor din Golf sa relaxeze blocada impusa Qatarului: "Vedem familii destramate si copii retrasi de la scoala"

Arabia Saudita, Emiratele Arabe, Egiptul si Bahrainul au taiat relatiile diplomatice cu Qatarul, pe care-l acuza ca finanteaza grupari teroriste.

De asemenea, au impus restrictii aeriene dure si si-au inchis frontierele terestre si maritime cu micul emirat bogat in gaze naturale.

Tillerson a laudat eforturile emirului din Qatar de a limita finantarile catre teroristi, in timp ce Donald Trump i-a cerut sa opreasca definitiv astfel de actiuni.

Arabia Saudita si aliatii sai, care si-au rupt relatiile diplomatice cu Doha, au publicat vineri o lista cu numele unor persoane si organizatii care ar fi legate de activitati ”teroriste” sustinute, in opinia lor, de Qatar, relateaza AFP.

Persoanele si organizatiile ale caror nume figureaza pe aceasta lista ”au legaturi cu Qatarul si se afla in serviciul unui program politic suspect al Qatarului”, se arata in comunicatul comun al Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite (EAU) si Bahrainului - tari de la Golful Persic vecine cu Qatarul - si Egiptului.

Acest lucru demonstreaza ca Doha ”afirma pe de o parte ca lupta impotriva terorismului, in timp ce, pe de alta parte, finanteaza si gazduieste organizatii teroriste”, adauga aceeasi sursa.

”De comun acord, cele patru tari au repertoriat pe aceasta lista 50 de persoane si 12 entitati”, se precizeaza in comunicatul comun, in care semnatarii afirma ca ”nu-si vor menaja eforturile” in a le urmari.

Pe aceasta lista se afla cel putin doua nume citate deja pe plan international ca fiind finantatori ai terorismului si impotriva carora Qatarul a luat masuri, potrivit unui raport recent al Departamentului de Stat american.

Alaturi de cetateni ai Qatarului desemnati pe aceasta lista se afla persoane sau organizatii originare din Egipt, Bahrain sau Libia.

Criza a izbucnit luni, cand Arabia Saudita, EAU, Bahrainul si Egiptul si-au intrerupt relatiile diplomatice cu Doha, pe care o acuza ca intretine legaturi cu ”organizatii teroriste si grupari sectare care cauta sa destabilizeze regiunea, intre care Fratii Musulmani, Daesh (acronimul arab al gruparii Statul Islamic) si Al-Qaida”.

Aceste tari, care-i reproseaza totodata Qatarului apropierea sa fata de Teheran, marele rival regional al Riadului, au impus de asemenea restrictii aeriene dure si si-au inchis frontierele terestre si maritime cu micul emirat bogtat in gaze naturale.

Dupa atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 in Statele Unite, Arabia Saudita a fost de asemenea vizata de acuzatii potrivit carora a tolerat si chiar a sustinut grupari extremiste.