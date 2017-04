SUA desfasoara trupe in zone de la frontiera dintre Siria si Turcia, afirma un ONG si activisti kurzi

In imagini filmate de activisti sirieni, apare un convoi de vehicule blindate americane in miscare pe un drum rural, in satul Darbasiyah, la cateva sute de metri de forntiera turca.

Confruntari armate au fost raportate miercuri, in aceasta zona, intre forte turce si kurde, la o zi dupa atacul aerian turc. Pare sa fie o mobilizare limitata, a declarat directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului Rami Abdurrahman.

Un activist kurd, Mustafa Bali, a confirmat aceasta desfasurare. Colonelul John Dorrian, un purtator de cuvant al coalitiei internationale conduse de Statele Unite care lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic, a refuzat sa comenteze aceste informatii. Aceasta miscare de trupe este ”in curs”, si-a motivat Dorrian refuzul de comenta.