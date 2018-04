SUA impune sanctiuni impotriva a 7 oligarhi rusi si 17 inalti oficiali guvernamentali. Actiunea e considerata cea mai agresiva masura luata de Trump contra Moscovei - VIDEO

Sanctiunile au fost impuse celor care au profitat de sistemul corupt din Federatia Rusa, a declarat Secretarul Trezoreriei Americane. Totodata, masurile, considerate cele mai grave luate vreodata de Trump contra lui Putin, reprezinta si un raspuns la presupusa implicare a Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dar si la actiunile Kremlinului in estul Ucrainei, in Crimeea si Siria.

Astfel, au fost sanctiuni 7 oligarhi rusi, 17 inalti oficiali guvernamentali, dar si 12 companii detinute de apropiatii lui Vladimir Putin, intre care principalul exportator de arme din tara, dar si o banca. In acelasi timp, Casa Alba sustine ca nu isi doreste un razboi cu Moscova.

SECRETARUL DE PRESA CASA ALBA: “Asa cum a spus presedintele, el isi doreste o relatie buna cu Rusia, dar acest fapt depinde de actiunile rusilor. Am fi vrut sa vedem schimbari in comportamentul lor si schimbari radicale. “

Activele companiilor vizate, care se afla sub jurisdictia americana, vor fi inghetate, iar americanii nu vor avea dreptul sa faca afaceri cu rusii care au fost sanctionati. Printre acestia se numara: Oleg Deripaska, un magnat al aluminiului si asociat al lui Putin, Suleiman Kerimov- unul dintre cei mai bogati rusi, cu o avere estimata la 6 miliarde de dolari, dar si Viktor Zubkov, seful Consiliului National de Securitate al Rusiei.

O nebunie totala si este absolut ilegal, au reactionat autoritatile de la Moscova. Intr-un comunicat de presa, Ministerul de Externe sustine ca Washingtonul continua sa sperie prin refuzul de vize americane, sa ameninte afacerile rusesti, uitand ca indepartarea proprietatii private poate fi numit jaf. Desigur, nu vom lasa acest si niciun alt atac antirusesc fara un raspuns dur, a replicat Moscova.