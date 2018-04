SUA nu au decis inca daca vor ataca Siria, drept raspuns la presupusul atac chimic de sambata. Donald Trump a discutat cu inalti oficiali din armata, insa o lovitura nu este batuta in cuie - VIDEO

Dupa ce a avertizat Rusia, pe Twitter, sa fie pregatita pentru rachetele americane noi si destepte, care vor lovi Siria, Donald Trump i-a primit la Casa Alba pe secretarul Apararii si pe seful Statului Major American.

“-Inca verificam ce s-a intamplat, la fel si aliatii nostri. -E armata pregatita in momentul de fata pentru un atac armat, daca presedintele cere asta?-Suntem pregatiti sa oferim toate optiunile militare, daca este cazul, la solicitarea presedintelui.”

De cealalta parte purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu face diplomatie pe Twitter, asa cum fac americanii.

Dmitrii PESKOV, PURTATOR DE CUVANT AL PRESEDINTELUI RUS: ”Nu suntem participanti ai Twitter-diplomatiei. Suntem adeptii unor abordari serioase. Suntem in continuare convinsi ca pretextul privind utilizarea de arme chimice in Douma este unul inventat si nu poate fi folosit ca motiv pentru actiuni in forta.”

Intre timp, partenerii britanici au dat de inteles ca s-ar putea alatura unei lovituri militare franco-americane, menite sa pedepseasca regimul Assad pentru un presupus atac chimic asupra rebelilor dintr-o suburbie a Damascului. Oficiali rusi au avertizat in mai multe randuri ca orice atac armat asupra Siriei va primi un raspuns pe masura. Bateriile ruse de la cele doua baze pe care Moscova le are pe teritoriul sirian vor dobora rachetele occidentalilor, dupa care vor lua in vizor lansatoarele, au amenintat rusii.

Pe teren, conducerea de la Damasc a inceput sa-si puna fortele militare la adapost de un posibil atac armat si elibereaza principalele baze militare si aeroporturi. Iar rusii si-au trimis in larg navele de razboi care se aflau in portul sirian Tartus. Tensiunile dintre Moscova si Washington au escaladat in ultimele zile dupa presupusul atac chimic din Siria de saptamana trecuta, pe care mai multe tari occidentale il atribuie regimului de la Damasc, sustinut de Moscova.