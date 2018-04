SUA o elogiaza pe femeia-pilot care a adus la sol avionul dupa ce un motor a explodat in aer. Pasagera care a murit a lasat doi copii orfani, iar cei care au scapat cu viata au povestit prin ce au trecut - VIDEO

“Nu avem foc la bord, dar a fost spulberata o bucata din avion. Este o gaura si cineva a fost tras afara. -Scuze, imi spui ca aveti o gaura in avion si cineva a fost tras afara? Southwest 1380, nu mai conteaza acum, vedem cand ajungeti jos.”

In conditii de calamitate absoluta, pilotul Tammy Jo Schulz, care are o experienta de zbor de peste 10 ani in fortele armate ale SUA, a facut singurul lucru care putea impiedica avionul sa se rupa – a coborat cat de repede a putut sub 3000 de metri altitudine. In timp ce pilotul anunta ca trebuie sa ajunga de urgenta pe cel mai apropiat aeroport, in cabina aeronavei, pasagerii traiau clipe de cosmar. Acestia le-au povestit jurnalistilor americani oroarea prin care au trecut.

PASAGER: “Brusc am auzit o explozie puternica, iar in cinci secunde au cazut mastile cu oxigen. Cateva secunde mai tarziu s-a produs o noua explozie, un geam a fost facut bucati. Dupa cum va imaginati, toata lumea parca innebunise, toti strigau."

Iar in acest timp, pasagera care a avut ghinionul sa se afle pe scaunul din dreptul ferestrei care s-a spart, a fost aspirata. Doi calatori au incercat sa o resusciteze, dar victima nu mai avea nici o sansa.

"Cineva a spus ca avem nevoie de o persoana care stie sa acorde primul ajutor. Eu m-am sculat de pe scaun si am inceput manevrele de resuscitare. Am facut tot ce am putut pentru a-i salva viata."

Apoi, oamenii au incercat sa improvizeze un dop in fereastra sparta, folosind haine. Diferenta de presiune uriasa le-a facut insa munca imposibila. Femeia care a decedat, Jennifer Riordan, avea 43 de ani si era mama a doi copii. Ea lucra in administratia unei banci americane si se afla intr-o calatorie de afaceri.

Accidentul aviatic a avut loc ieri in timpul unei curse aeriene New-York- Dallas. Alte opt persoane au fost ranite in urma accidentului. In august 2016, un avion al aceleiasi companii, care zbura de la New Orleans catre Orlando, a recurs la o aterizare de urgenta tot dupa ce unul dintre motoare a cedat in zbor.