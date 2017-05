SUA ofera 10 milioane de dolari pentru informatii ce permit localizarea liderului fostei filiale al-Qaida din Siria

„Este pentru prima data” cand Departamentul de Stat ofera o recompensa pentru gasirea unui membru al acestei organizatii, au precizat autoritatile de la Washington.

Fateh al-Sham, cunoscut anterior sub numele de Frontul al-Nusra, este o grupare jihadista siriana bine organizata si cu experienta in lupta.

Gruparea afirma ca a rupt legaturile cu al-Qaida in 2016, dar Washingtonul, care continua sa foloseasca termenul de „Frontul al-Nusra”, nu crede in aceasta ruptura. „Frontul al-Nusra ramane aripa al-Qaida in Siria”, afirma Departamentul de Stat.

Gruparea este a doua cea mai importanta organizatie jihadista dupa Statul Islamic.

La sfarsitul lui ianuarie 2017, Fateh al-Sham si alte patru grupari relebe, inclusiv influenta Nureddine al-Zinki, si-au anuntat fuziunea in cadrul unei organizatii numite Tahrir al-Sham (Eliberarea Sirie in limba araba).

Statele Unite au desfasurat recent o serie de raiduri aeriene in Siria impotriva gruparii, eliminand mai multi dintre liderii si combatantii sai.