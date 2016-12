SUA pedepseste Rusia pentru implicarea in alegeri: expulzeaza 35 de diplomati rusi. Reactia Kremlinului dupa sanctiuni

Barack Obama a anuntat ca expulzeaza 35 de diplomati rusi, detasati la San Francisco si Washington. Oficialii rusi au la dispozitie 72 de ore ca sa paraseasca teritoriul SUA. Presedintele american a anuntat totodata sanctiuni pentru sase rusi si cinci entitati ruse. Aceasta este pentru prima data cand numele oficialilor rusi implicati in atacurile informatice sunt publicate pe lista cu sanctiuni. Printre entitatile vizate se numara doua agentii de informatii, potrivit NBC. Practic, sanctiunile ingheata bunurile din SUA ale celor vizati, ceea ce va avea un impact limitat. Washingtonul nu a impus sanctiuni economice noi vizand Rusia in sine sau conducerea sa politica.

Kremlinul promite masuri "adecvate" la sanctiunile impuse de SUA

Noile sanctiuni vizand Rusia reprezinta o noua manifestare a politicii externe imprevizibile si agresive a administratiei Obama, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, precizand ca Vladimir Putin va lua masuri de retaliere, relateaza Russia Today

Donald Trump ar putea anula noile sanctiuni contra Rusiei anuntate de administratia Obama

Presedintele ales al SUA, Donald Trump, ar putea anula deciziile anuntate joi de administratia Obama in ceea ce priveste Rusia si, dupa ce va deveni presedinte in exercitiu, le-ar putea permite diplomatilor rusi expulzati sa revina in SUA, a declarat pentru Reuters un inalt oficial american care a dorit sa isi pastreze anonimatul.

Sursa citata a spus ca o astfel de decizie din partea viitorului lider de la Casa Alba este posibila, dar ca nu este indicata. "Credem ca astfel de masuri sunt importante pentru ca Rusia nu are de gand sa se opreasca. Avem semnale clare ca rusii se vor amesteca si in alegerile democratice din alte state, inclusiv in alegerile din tari europene aliate", a mai spus, pentru Reuters, un oficial din cadrul administratiei de la Washington.

Invocand rapoarte ale serviciilor secrete, Partidul Democrat american si inclusiv presedintele Barack Obama au acuzat Rusia ca a intervenit prin atacuri cibernetice in campania electorala, democratii sustinand ca obiectivul acestei operatiuni a fost sa o slabeasca pe candidata lor la presedintie, Hillary Clinton. Presedintele Obama a vorbit saptamana aceasta si despre posibilitatea unor sanctiuni impotriva Rusiei.

Autoritatile de la Moscova au negat permanent aceste acuzatii si au cerut Washingtonului sa le probeze sau sa inchida subiectul, avertizand totodata ca vor recurge la represalii in eventualitatea unor sanctiuni.

BREAKING: Obama issues an executive order against 6 Russian individuals and 5 Russian entities over election hacking https://t.co/6ZTdQQS0wE

— CNN (@CNN) December 29, 2016