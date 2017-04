SUA pregatite sa atace preventiv cu bombe si rachete Coreea de Nord. Phenianul ar urma sa efectueze un nou test nuclear

Anuntul a fost facut de mai multi oficiali americani din serviciile de informatii citati de NBC News. Atacul preventiv al SUA ar putea include rachete si bombe, operatiuni informatice sau operatiuni speciale pe teren.

Pericolul unui astfel de atac este ca Statele Unite ar putea provoca regimul volatil si imprevizibil de la Phenian sa lanseze propriul sau atac asupra vecinului sau din sud.

“Conducerea Coreei de Nord nu a dat absolut nici un semn sau interes in diplomatie sau dialog cu niciuna dintre tarile implicate in acest dosar”, a explicat presedintele departamentului pentru Coreea al Centrului pentru Studii Strategice si Internationale, Victor Cha.

In aceste conditii, mai multi oficiali americani au explicat ca un eventual atac preventiv depinde, in primul rand, de consimtamantul Guvernului sud-coreean. Sursele citate subliniaza ca Seului trebuie convins ca actiunea merita riscul.

Contactat de Reuters, Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile privind un posibil atac preventiv, subliniind ca este politica sa sa nu discute operatiuni viitoare “si nici sa speculeze public privind scenarii posibile”.

„Comandantii iau in considerare intotdeauna o gama completa de optiuni pentru a ne apara in fata oricaror situatii”, a explicat o purtatoare de cuvant a Pentagonului, Dana White, intr-un comunicat.

“Angajamentul nostru fata de apararea aliatilor nostri, inclusiv Republica Coreea (de Sud – n.r.) si Japonia, in fata amenintarilor potentiale, ramane puternic”, a adaugat ea.

Poligonul pentru teste nucleare Punggye-ri, din nord-estul tarii, este “pregatit” sa serveasca, afirma analistii de la "38 North", un site care urmareste activitatea regimului comunist pe baza imaginilor din satelit, scrie AFP.

Imaginile "arata o activitate continua in jurul intrarii nord, noi activitati in zona administrativa principala si personal in apropiere de centrul de comanda”.

Coreea de Nord ar fi “plasat, aparent, un dispozitiv nuclear intr-un tunel”, iar acesta ar putea fi detonat sambata dimineata, au declarat mai multi oficiali americani citati sub acoperirea anonimatului de postul de radio Voice of America.

Regimul comunist sarbatoreste sambata 105 ani de la nasterea fondatorul sau, Kim Ir-Sen, bunicul actualului lider. Aceste ceremonii sunt adesea pretextul pentru desfasurarea de forte militare.

Cei aproximativ 200 de jurnalisti straini prezenti in capitala tarii comuniste au fost anuntati sa se pregateasca pentru ceva “mare si important”, dar nu au primit detalii.

Presa nord-coreana a amenintat marti ca Phenianul va lansa un atac nuclear asupra Statelor Unite, la orice semn de agresiune americana. Avertismentul vine dupa ce Comanda Pacificului a mutat mai multe nave de razboi in apropierea peninsulei Corea.

Coreea de Nord, care este vizata de sanctiuni ONU, a efectuat cinci teste nucleare, dintre care doua in 2016.