SUA riposteaza dupa ce Moscova a ordonat reducerea personalului diplomatic american din Rusia. Ambasada SUA a suspenda temporar acordarea de vize - VIDEO

Din 23 august, in Rusia nu vor mai fi acordate vize pentru Statele Unite, in afara celor pentru imigrare. Anuntul a fost facut astazi de Ambasada SUA la Moscova. Potrivit unui comunicat emis de misiunea diplomatica, decizia va ramane in vigoare pana pe 1 septembrie.

De la acea data insa, cetatenii rusi care vor dori sa calatoreasca ori sa studieze in Statele Unite vor trebui sa se deplaseze la Moscova pentru vize, si asta pentru ca consulatele americane din Sankt-Petersburg, Ekaterinburg si Vladivostok nu vor mai efectua aceasta procedura.

Ambasada Americii a subliniat ca restrictiile privind emiterea de vize vor ramane in vigoare atat timp cat limitele privind personalul diplomatic sunt mentinute. Ministrul rus de Externe a spus ca decizia a fost luata pentru a trezi nemultumire in randul populatiei fata de autoritati. Totusi sustine ca nu va urma un raspuns similar.

Serghei LAVROV, MINISTRUL RUS DE EXTERNE: ”Trebuie să analizăm minuţios deciziile luate astăzi de americani. Pot spune un lucru – nu ne vom vărsă furia asupra cetăţenilor americani. Dacă cineva spera că, în acest caz, exemplul răutăcios va fi urmat, a greşit.”

Ambasada SUA la Moscova a mentionat ca decizia a fost luata din cauza reducerii personalului diplomatic american ordonat de Moscova inca in luna iulie. In acest fel, atunci autoritatile rusesti au raspuns noilor sanctiuni adoptate de Statele Unite.