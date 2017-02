SUA se confrunta cu cel mai puternic viscol din acest sezon. Mii de zboruri anulate si oameni sfatuiti sa nu iasa cu masina

Soselele s-au transformat peste noapte in patinoare pentru soferi, iar in aeroporturi mii de zboruri au fost anulate. Dupa cateva zile de tremperaturi primavaratice, zeci de milioane de locuitori din Boston, New York si Rhode Island s-au trezit... intr-un peisaj de iarna adevarata. Multe drumuri au fost blocate de camioane care au derapat sau de masini care patinau pe carosabil.

Barbat: "Este polei sub zapada... Zapada il acopera."

Barbat: "Drumurile sunt foarte inselatoare, asa ca daca nu e musai sa iesiti, va rog, stati acasa."

Apelul a fost repetat si de reprezentantii politiei.

Politist la volan: "Sper ca oamenii se vor tine departe de sosele. Conditiile meteo vor deveni atat de rele incat nu vor mai putea vedea mai departe de cativa zeci de centimetri in fata masinii."

Cu toate avertismentele, s-au inregistrat zeci de accidente. Numai in New Jersey autoritatile au numarat 50 de tamponari. Pe aeroporturi situatia a fost si mai rea: Peste 3.500 de curse au fost anulate in intreaga regiune, iar avioanele care ar fi urmat sa ajunga pe aeroportul Kennedy din New York, au aterizat cu cateva ore intarziere.

Locuitorii din New York si Massachusetts au fost cei mai descumpaniti de iarna. Vremea s-a inrautatit peste noapte, dupa cateva zile de temperaturi blande.

Femeie: "Trebuia sa ne asteptam la asta, iarna aceasta nu a fost deloc grea. Zilele trecute au fost 15.5 grade Celsius, ceea ce este foarte ciudat."

Poate si de aceea multi au mers la partiile de sanius sau in parcuri, unde au organizat batai cu bulgari.