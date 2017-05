SUA si-au ales cea mai frumoasa femeie din tara. Cum arata tanara de 25 de ani din districtul Columbia - VIDEO

"Miss SUA 2017 este … districtul Columbia. Te rog, să faci prima defilare în calitate de Miss SUA."





Cu ochii in lacrimi, Kara McCullough si-a luat coronita, la care au ravnit 50 de participante din toata tara. Are 25 de ani si a iesit in evidenta printr-o infatisare deosebita, forme de invidiat, dar si o prezenta scenica frumoasa.





Tanara de 25 de ani a fost licentiata in chimie, iar ulterior angajata la comisia de reglementare nucleara din SUA. La proba de inteligenta, Kara a primit un punctaj bun, fiind intrebata daca asistenta medicala accsebila este un drept sau un privilegiu. AMBIANTA tr pentru tr Cu siguranţă, voi spune că este un privilegiu. În calitate de angajat guvernamental, mi se acordă îngrijire medicală. În primul rând, dacă vrei să beneficiezi de asistenţă medicaţă, trebuie să ai un loc de muncă. Aşa că, trebuie să lucrăm la acest capitol, pentru ca toţi americanii să deţină locuri muncă, dar şi asistenţă medicală.

Raspunsul a provocat un val de comentarii pe retelele de socializare. Multi internauti au scris ca, de fapt, intr-un stat democratic asistenta medicala accesibila trebuie sa fie un drept al fiecarui cetatean. Kara s-a nascut in Italia, dar a locuit in mai multe tari, printre care Japonia, Coreea de Sud si Hawaii. Pe locul II, la Miss SUA, s-a clasat o tanara din New Jersey, iar pe locul III, reprezentanta statului Minnesota. In total, 50 de tinere din SUA au luptat pentru marele titlu. Este pentru al doilea an la rand, cand competitia este castigata de Columbia.