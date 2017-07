SUA si Japonia, tot mai ”ingrijorate” in privinta Coreei de Nord. Statele Unite au trimis 2 bombardiere in zona

Intr-o convorbire telefonica, presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe si-au exprimat acordul cu privire la faptul ca ”Coreea de Nord reprezinta o amenintare directa serioasa si tot mai mare la adresa Statelor Unite, Japoniei, Republicii Coreea (Coreea de Sud) si altor tari apropiate sau mai indepartate”, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Cei doi lideri s-au angajat sa ”sporeasca presiunea economica si diplomatica” asupra Phenianului si sa ”convinga alte tari sa faca la fel”, potrivit comunicatului.

Donald Trump a avertizat sambata ca nu va mai permite Chinei, asupra careia exercita presiunii sa puna capat ambitiilor vecinului ei recalcitrant, ”sa nu mai faca nimic”.

Coreea de Nord a suprasolicitat duminica si a dat asigurari ca va riposta in cazul unor provocari militare ale Washingtonului.

Testul de racheta intercontinentala (ICBM) ”este de aceasta data destinat sa transmita un avertisment dur Statelor Unite, care isi multiplica declaratiile nebune, agitand frenetic sanctiuni si o campanie vizand sa exercite presiuni” asupra Phenianului, a declarat Ministerul nord-coreean de Externe.

Ambasadoarea americana la ONU Nikki Haley a apreciat ca ar fi ”inutila” o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in acest dosar, dat fiind ca Phenianul nu inceteaza sa incalce rezolutiile ONU.

”De fapt asta e mai rau ca orice altceva, pentru ca transmite mesajul dictatorului nord-coreean potrivit caruia comunitatea internationala este reticenta in a-l sfida serios”, a subliniat ea.

Statele Unite au lansat duminica, dintr-un avion cargo de tip C-17, in spatiul aerian al Oceanului Pacific, o racheta care a fost interceptata cu succes de sistemul Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) instalat in Alaska, a anuntat Agentia insarcinata cu lupta antiracheta (MDA).

La randul sau, Coreea de Sud a anuntat, dupa tirul nord-coreean, ca va accelera desfasurarea Thaad pe teritoriul sau. Phenianul si Beijingul au reactionat imediat, denuntand aceasta decizie.

Insa Thaad nu este conceput sa intercepteze o racheta balistica intercontinentala. Armata americana foloseste in acest sens alt sistem - Ground-based Midcourse Defense (GMD), instalat in Alaska si in California.

SUA au trimis bombardiere supersonice B-1B deasupra Peninsulei Coreene

Doua bombardiere B-1B americane au zburat, duminica, deasupra Peninsulei Coreene, dupa ultimul test de racheta efectuat de Coreea de Nord.

Ambasadorul SUA la ONU a declarat ca Japonia, China si Coreea de SUD trebuie sa ia masuri mai dure impotriva Phenianului.

"SUA au terminat cu dialogul. Nu este doar problema noastra", a scris pe Twitter ambasadorul Nikki Haley.

”IN BATAIA TIRULUI”

Liderul stalinist nord-coreean Kim Jong-un s-a felicitat ca intregul teritoriu american este ”in bataia tirului (...) oriunde, oricand” dupa tirul ICBM de vineri, al doilea in decurs de o luna.

Experti apreciaza ca Nordul este de-acum capabil sa atinga coasta americana.

”Sunt foarte dezamagit de China (...). Ei nu fac NIMIC pentru noi cu Coreea de Nord, in afara de vorbeasca”, a scris sambata Trump. ”Nu vom permite ca acest lucru sa continue. China ar putea usor sa rezolve aceasta problema”, a adaugat presedintele american.

Ambitia nord-coreeana de a se dota cu puterea nucleara reprezinta o problema spinoasa pentru Donald Trump, care este in dezacord cu Beijingul cu privire la modul de gestionare a regimului de la Phenian. Beijingul privilegiaza dialogul in vederea avansarii pozitiilor.

China, principala aliata a Coreei de Nord a condamnat tirul, subliniind ca acesta incalca rezolutiile ONU, insa secretarul de Stat american Rex Tillerson a apreciat ca ”in calitate de sustinatori economici ai programului nuclear balistic” al Phenianului, Beijingul si Moscova poarta o ”responsabilitate speciala” in agravarea acestei amenintari.

Statele Unite si Coreea de Sud au efectuat, ca raspuns, un exercitiu militar cu rachete tactice americane (ATACMS) de tip sol-sol si rachete balistice sud-coreene Hyunmoo II.

Bombardiere americane de tip B-1B au participat la operatiuni, alaturi de avioane de vanatoare sud-coreene si japoneze.

TIR MAI PUTERNIC

Donald Trump a declarat deja ca ”Statele Unite vor lua masurile necesare pentru a asigura securitatea teritoriului national american si pentru a-si proteja aliatii in regiune”.

Pentagonul se pregateste de mult timp de eventualitatea unui conflict cu Phenianul, insa aceasta retorica mai transsanta marcheaza o evolutie.

Pana acum, strategia americana - in timpul lui Donald Trump sau Barack Obama - nu a dat roade. in pofida consolidarii sanctiunilor internationale ale ONU si presiunilor asupra Chinei, Phenianul si-a continuat programele balistic si nuclear.

Tirul de vineri a avut loc dupa primul test reusit, pe 4 iulie, Ziua Independentei Statelor Unite, al unei rachete intercontinentale.

Experti estimeaza ca racheta de vineri ar fi semnificativ mai puternica.

Kim Dong-yub, de la Institutul de Studii pentru Orientul Extrem al Universitatii Kyungnam, crede ca Phenianul ar putea sa fi reusit sa miniaturizeze incarcaturi de pana la 70 de kilograme, ceea ce ar da o raza de actiune de 10.000 de kilometri unei rachete.

”Asta inseamna ca ar putea sa atinga nu doar orase din Vest, ci si New Yorkul si Washingtonul”, a declarat el pentru AFP.

ONU a impus sase randuri de sanctiuni Phenianului incepand din 2006 si pana in prezent, insa doua rezolutii adoptate anul trecut au fost deosebit de consolidate.